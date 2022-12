Piena dell'Arno: fenomeno in attenuazione, ma che spettacolo!

Veduta dall'alto del Ponte Vecchio con l'Arno in piena

E' iniziato ieri il miglioramento dei fenomeni meteorologici che hanno colpito la Toscana nei giorni scorsi. La protezione civile ha svolto la consueta vigilanza connotandola con il codice giallo per i rischi idraulici del reticolo principale e minore e per i temporali in tutta la regione. Non esclusa il reticolo dell'Arno, dal Casentino alla Costa, che ha visto transitare la piena venerdì.

Le immagini delle acque impetuose che attraversavano il centro di Firenze hanno riempito i social network. Nove da Firenze propone ai lettori quelle realizzate da JacopoVideo che, in stile vlog, ha immortalato con il drone la spettacolare situazione creatasi sotto il Ponte Vecchio.

Appassionato di Drone Journalism e di Makingvideo, Jacopo Bianchi è pilota certificato Sapr. Possiede otto droni utili per ogni contesto, tra cui Dji Inspire 2 con fotocamera Zenmuse X7, Mavic 3 Cine,, Mini 2, Mini 3 pro, ecc.