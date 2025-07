Interventi post alluvione: a Campi attivati 4 cantieri per € 3,3 Mln.

Sopralluogo mercoledì a San Donnino dell’assessora all’ambiente e protezione civile Monia Monni sul principale cantiere aperto in seguito al maltempo del marzo scorso. Insieme all’assessora regionale erano presenti il presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti e il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri. Si sono ritrovati sul cantiere dell'intervento di somma urgenza attivato a San Donnino, sull'omonimo fosso in prossimità della sede della Fratellanza Popolare. Si tratta del lavoro più importante, sia in termini tecnici che economici, attivato sul territorio comunale di Campi Bisenzio per fronteggiare una grande erosione arginale che si è creata dopo il 14 marzo scorso

In totale sono quattro i cantieri attivati sul territorio comunale di Campi Bisenzio, per un totale complessivo dei lavori messi in atto dal Consorzio di Bonifica, in accordo con il Genio Civile della Regione Toscana, di 3,3 milioni di euro.

"Ci sono opere - ha dichiarato Monia Monni - che non causarono molti danni, ma che nell’alluvione del 2 novembre 2023 ne subirono moltissimi. Oggi siamo qui a ripristinare proprio quei punti critici. La Regione Toscana, attraverso il Genio Civile e insieme al Consorzio di Bonifica, ha investito su un territorio fragile: una pianura alluvionata e alluvionabile, densamente abitata e attraversata da un reticolo idrografico fitto e complesso. Complessivamente abbiamo investito 20 milioni di euro.

In particolare, oggi siamo sul cantiere del fosso San Donnino, danneggiato dall’alluvione del 14 marzo scorso. Qui il Consorzio di Bonifica ha avviato un intervento da 1 milione e mezzo di euro. In totale, dopo quell’evento, sono 3,3 milioni gli investimenti programmati sul reticolo minore. Ma non ci fermiamo – ha aggiunto Monni-: a breve partiranno due cantieri importanti lungo la Marina. Il primo riguarda il tratto dal ponte di via Einstein fino al ponte della Mezzana Perfetti Ricasoli, il secondo dal ponte della Perfetti Ricasoli fino al ponte della ferrovia.

Sono opere per un valore complessivo di 7,2 milioni di euro, eredità del vecchio accordo di programma del 2006, che garantiranno maggiore sicurezza in una delle zone più insediate del Comune”.

Monni ha poi annunciato che “domani partiranno i lavori sul muro-argine di via delle Corti. Un intervento da un milione e mezzo di euro, molto richiesto dai cittadini e fondamentale per la sicurezza dell’area. Si tratta di un’opera che avrebbe dovuto essere finanziata dal Governo nell’ambito degli interventi per la riduzione del rischio residuo. Ma poiché dal 2023 non sono ancora arrivate risorse, la Regione Toscana ha deciso di intervenire direttamente. Il muro verrà consolidato e rialzato fino alla stessa quota del resto dell’argine, per garantire un migliore deflusso e una maggiore capacità di smaltimento delle acque".

Ma vediamo nel dettaglio i 4 cantieri attivati per un totale complessivo di 3 milioni e 300 mila euro:

Ripristino sponda destra del fosso di San Donnino in località San Donnino in Comune di Campi Bisenzio per 1.500.000 euro; lavori che procedono spediti con la creazione della palificazione di sostegno al nuovo argine.

Ripristino del rilevato arginale del Fosso Reale in località Case Passerini, lavori che oltre al Reale, i cui argini difendono comunque l'abitato di Campi Bisenzio, interessa anche il Chiosina e il Nuovo Garille a monte della A11 e dunque la zona industriale di Tomerello per 650.000 euro.

a monte della A11 e dunque la per 650.000 euro. - Messa in sicurezza urgente di un tratto dell'argine destro del torrente Marina a monte del Ponte di Via Einstein interessato da tracimazione durante l'evento del giorno 14 marzo 2025 e successivi per 215.000 euro; una lavorazione praticamente ormai ultimata.

- Interventi di ripristino della difesa arginale destra del torrente Marina al di sotto della proiezione del ponte della SS 719 e nelle immediate vicinanze dello stesso in località Capalle in Comune di Campi Bisenzio per 900.000 euro.

Il lavoro del Consorzio di Bonifica, oltre le somme urgenze, è da settimane anche nella fase della manutenzione ordinaria per il controllo della vegetazione stagionale erbacea e arbustiva, con gli sfalci sugli argini che andranno realizzandosi tratto dopo tratto per tutto il mese di luglio, con particolare attenzione al rispetto, per quanto possibile di una fascia vegetata più o meno larga lungo l'acqua e in generale degli aspetti naturalistici particolarmente rilevanti in questo periodo dell'anno.

Si ricorda anche che per il prossimo futuro il territorio comunale di Campi Bisenzio vedrà attuare, proprio al confine con Calenzano e dunque anche a proprio beneficio, anche due nuovi lotti del rifacimento arginale del Torrente Marina: tra Ponte di Via Einstein e Ponte di Via Perfetti Ricasoli, in progettazione esecutiva per 1,5 (1,1 + 400 mila CBMV) milioni di euro per eliminare il muro d'argine esistente e costruire il rilevato arginale allargando notevolmente la sezione utile del corso d’acqua per circa 500 metri e tra Ponte di Via Perfetti Ricasoli e Ponte della Ferrovia FI-BO per 5,7 milioni di euro (finanziati dal Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, con risorse aggiuntive 2024 per 2,7 milioni).

“Campi Bisenzio ha subito l’impatto di eventi meteorologici estremi che hanno messo a dura prova il territorio e la sua comunità”, ha commentato il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti. “In risposta a questo il Consorzio è intervenuto con tempestività e determinazione, su richiesta della Regione Toscana, realizzando azioni concrete e mirate. Dopo gli eventi del novembre 2023, abbiamo realizzato 7 interventi di somma urgenza per un valore di circa 1,4 milioni di euro, seguiti da ulteriori 4 interventi per 3,3 milioni di euro dopo l'evento dello scorso marzo.

Parallelamente, abbiamo portato avanti manutenzioni ordinarie, come sfalci, tagli selettivi, riparazioni e nuove opere idrauliche, contribuendo ulteriormente a rafforzare la sicurezza idraulica del territorio. Tutto questo è l’ennesima dimostrazione delle capacità progettuali e dell’operatività che il nostro ente è in grado di esprimere e che vanno anche ben oltre la nostra consueta attività di manutenzione ordinaria. La stretta collaborazione con Regione Toscana, Genio Civile e Comune di Campi Bisenzio ha amplificato il nostro impegno, permettendoci di operare con efficacia e fattiva vicinanza a sostegno di una comunità così duramente colpita”.

“Il nostro territorio sta affrontando con determinazione le conseguenze degli eventi meteo estremi che hanno colpito Campi Bisenzio”, ha affermato il sindaco Tagliaferri. “I lavori di somma urgenza avviati insieme al Consorzio di Bonifica e alla Regione Toscana, per un totale di 3,3 milioni di euro, rappresentano una risposta concreta a danni rilevanti, soprattutto per quanto riguarda la tenuta e la sicurezza dei nostri argini. Oggi, grazie al sopralluogo abbiamo potuto constatare lo stato avanzato del cantiere più significativo sul fosso di San Donnino. Ma questo è solo un tassello di un lavoro più ampio, che include anche la manutenzione ordinaria e interventi strategici già programmati per il prossimo futuro, come i nuovi lotti sul Torrente Marina. Ringrazio tutte le istituzioni coinvolte per il lavoro corale che stiamo portando avanti: la sicurezza idrogeologica è una priorità non rinviabile e su questo continueremo a investire, con responsabilità e visione”.

Ammonta complessivamente ad un milione e 800 mila euro l’investimento che il Comune di San Casciano in Val di Pesa, grazie ai fondi ottenuti attraverso il Pnrr, ha destinato alla realizzazione di una delle più importanti opere pubbliche del programma di mandato. Si tratta del ripristino e della messa in sicurezza di una frana, tra le più estese e onerose sul piano finanziario, che interessa una viabilità del capoluogo molto transitata. Da alcune settimane è partito, infatti, il cantiere che mira a realizzare il consolidamento di un tratto di versante a valle della circonvallazione nord di viale Sandro Pertini, infragilito da un movimento franoso che si è gradualmente esteso nel corso del tempo.

“La frana che stiamo risanando – spiega il sindaco Roberto Ciappi - riguarda il tratto di un’importante arteria di collegamento del nostro territorio, viale Pertini, che congiunge la Cassia all’area artigianale del Bardella, una viabilità strategica non solo per il comune di San Casciano ma per l’intera area chiantigiana e fiorentina, grazie a questo investimento riusciamo a fermare l’azione franosa del dissesto e la conseguente degradazione del suolo che stava causando lo slittamento dell’area collinare verso valle. L’intervento puntuale che andiamo a realizzare con le risorse del Pnrr prevede nello specifico, lungo il margine stradale di valle, una paratia di 64 pali del diametro di 1 metro, collocati a 19 metri di profondità”.

Saranno inoltre realizzati 32 ancoraggi costituiti da funi intrecciate di acciaio di una lunghezza complessiva pari a 30 metri di cui 15 metri di fondazione. Le teste dei pali saranno collegate con un cordolo in cemento armato realizzato con calcestruzzo.

L’opera di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico rappresenta una priorità per l’amministrazione comunale di San Casciano in Val di Pesa che negli ultimi anni ha investito risorse e realizzato opere di rilievo finalizzate a far fronte e risolvere tutte le questioni più annose. Sono state ultimate infatti le opere di consolidamento del muro di retta di via Vico l'Abate (80 mila euro) e della frana lungo via Gentilino (245 mila euro).

“Con l’intervento che interessa viale Pertini si concludono i lavori per il risanamento delle frane – conclude il sindaco Ciappi – il dissesto idrogeologico è un tema centrale della nostra azione amministrativa, l’investimento in corso porterà a termine la messa in sicurezza di tutti i movimenti franosi attivi e presenti nel territorio che stavamo monitorando e attenzionando da tempo”. Un progetto quest’ultimo, complesso e articolato, che in fase preliminare aveva richiesto all’amministrazione comunale l’elaborazione di una progettazione e di una campagna di indagine geognostica, finalizzata all’acquisizione di un quadro conoscitivo per la definizione e l’individuazione degli interventi di consolidamento, funzionali alla messa in sicurezza ed al ripristino del tratto viario.