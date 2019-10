Piazza Repubblica: artista di strada entusiasma il pubblico

Firenze: molte decine di persone ieri in tarda serata hanno cantato (e qualcuno anche danzato) ai ritmi anglosassoni di Giovanni Bassano

FOTOGRAFIE. Venire verso le 11 di sera da via del Corso, a Firenze, arrivare all'intersezione con via Calzaioli e sentire nettamente decine e decine di persone cantare come a un concerto fa una certa impressione. Il concerto in effetti c'era e si teneva in piazza della Repubblica, grazie a un artista di strada che intonava un repertorio tipicamente anglosassone, con una grossa chitarra in mano.

Attorno a lui, giovani e meno giovani, tutti o quasi turisti perché a chiedere un'informazione in italiano ti guadavano con gli occhi stralunati... ma che dice questo? Attorno a lui, ben visibili, anche due uomini danzanti, di cui uno con un cappello molto particolare, piuttosto avanti con l'età ma dotati di grande energia e altrettanto ritmo.

Al termine del concerto, è stato possibile conoscere il nome dell'artista di strada: Giovanni Bassano, si chiama. Italiano che vive e lavora molto all'estero ma non era la prima volta che veniva a Firenze. Sul suo profilo Instagram alla data 7 settembre c'è un video di lui che canta in piazza Repubblica e queste significative parole, segno della positiva connessione tra l'artista e questa città: Florence... Florence... what can I possibly say??? One of the BEST street show I ever played in my whole life! The energy...the connection with the audience... were right there. So pure. So unforgettable. Just... WOW.

E infatti ieri sera è tornato. Incantando di nuovo, con la sua voce e la sua chitarra, il pubblico di piazza Repubblica che è rientrato in albergo con il sorriso sulle labbra e la voglia di cantare ancora.