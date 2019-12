Piazza delle Cure: ieri traffico paralizzato

Draghi e Sollazzo (Fratelli d’Italia) “Colpa del nuovo semaforo. Nella teoria la nuova viabilità della Piazza appariva come un progetto migliorativo, i fatti però dimostrano tutt'altro”. Replica degli uffici comunali ai consiglieri del centrodestra: “Disagi al traffico nella giornata di ieri dovuti a mezzo in panne su via Bolognese”

“È bastata un po’ di pioggia a mandare in tilt la nuova viabilità di Piazza delle Cure. Si è assistito ad una paralisi del traffico, con le Cure completamente bloccate con ripercussioni su tutte le direttrici circostanti come ad esempio quella di Viale dei Mille o di Viale Volta”. Lo affermano il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Alessandro Draghi e Simone Sollazzo capogruppo di Fratelli d’Italia al Quartiere 2. “Non possiamo negare - dichiarano Draghi e Sollazzo - che sul piano teorico la nuova viabilità avrebbe potuto essere un progetto migliorativo della viabilità. La prova dei fatti però dimostra ben altro, con un ritmo del traffico lumaca per tutto il corso della mattinata. In questa città vengono spesi fin troppi soldi pubblici per la tramvia, senza tenere conto però delle necessità e delle problematicità del traffico veicolare fiorentino. Auspichiamo che si presti maggiore attenzione e che vengano trovate soluzioni alla mobilità veicolare lungimiranti” concludono i consiglieri.

I disagi al traffico nella zona circostante piazza delle Cure verificatisi nella giornata di ieri venerdì 13 dicembre sono stati causati da problemi verificatisi su viabilità circostanti, in particolare da un mezzo in panne in via Bolognese. Il semaforo di piazza delle Cure è stato verificato dai progettisti con l' intera mobilità della piazza e non sono emerse criticità specifiche. È quanto precisano gli uffici in replica alle dichiarazioni di consiglieri del centrodestra.