Incidente sulla Siena - Bettolle, feriti tre passeggeri di un bus

SIENA - Un pullman turistico con 56 persone a bordo è rimasto coinvolto, a metà pomeriggio, in un incidente all’altezza della località Pietraia, in direzione Siena. "Abbiamo attivato il protocollo Maxi Emergenze sulla Siena-Bettolle - fa presente Eugenio Giani presidente toscano - ed è stata attivata subito la macchina dei soccorsi, inviando il gruppo Maxi Emergenze, l’elisoccorso Pegaso della Regione Toscana, ambulanze e automedica per garantire assistenza rapida ed efficace. Al momento tre pazienti feriti stabili".

Intervenuti anche Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine.