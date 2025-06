Schermi digitali e bambini: riflessioni e consigli

Firenze – Nel contesto di un mondo sempre più digitale, la tecnologia entra a far parte della quotidianità anche dei bambini più piccoli imponendo una riflessione sull’impatto dell’uso precoce degli schermi sul loro sviluppo. A questa ponderazione sarà dedicato il secondo incontro del percorso rivolto ai caregiver di bambini da 0 a 3 anni, organizzato con il contributo degli Assistenti Sanitari della Casa della Comunità Le Piagge.

L’appuntamento, in programma martedì 10 giugno 2025 dalle 17.00 alle 19.00 presso la Casa della Comunità Le Piagge (primo piano, stanza palestra), offrirà uno spazio di riflessione sull’importanza di proporre ai più piccoli esperienze relazionali e stimolanti, come la lettura condivisa e il gioco, per accompagnarli in modo consapevole nei primi anni di vita.

L’iniziativa è rivolta a genitori, nonni e tutte le figure di riferimento che desiderano acquisire strumenti utili per supportare lo sviluppo emotivo e cognitivo dei bambini, riducendo i rischi legati all’uso precoce e non controllato della tecnologia.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze, la SOSD Assistenza Sanitaria di Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute di Firenze, all’interno dell’iniziativa regionale “Da Casa della Salute a Casa della Comunità”, che mira a rafforzare l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, ovvero a creare spazi di supporto più vicini e accessibili per la comunità.