PIA Palazzina Indiano Arte: progetti e laboratori

Le attività in questo momento di emergenza sanitaria

A seguito del DPCM del 24 ottobre 2020, il Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni ha sospeso fino al 24 novembre 2020 le attività aperte al pubblico e la programmazione de La Democrazia del Corpo a Cango. Il DPCM consente il proseguimento di prove, residenze artistiche, laboratori e attività ludiche per bambini.

Fino al 1° novembre la coreografa Elisabetta Consonni è in residenza creativa a PIA Palazzina Indiano Arte per il progetto “Ti voglio un bene pubblico”.

Fino al 29 novembre prosegue a PIA Palazzina Indiano Arte “Grotta Cielo”, laboratorio di costruzione con il legno e materiali vegetali rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni, a cura di Viola Tortoli Bartoli.

26 ottobre > 1° novembre

PIA Palazzina Indiano Arte, Piazzale dell'Indiano 1, Parco delle Cascine, Firenze

Elisabetta Consonni _ residenza d’artista

Ti voglio un bene pubblico

Il primo che, avendo cintato un terreno, pensò di dire ‘questo è mio’ e trovò delle persone abbastanza stupide da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quante guerre, quanti assassinii, quante miserie ed errori avrebbe risparmiato al genere umano chi, strappando i piuoli o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: ‘Guardatevi dal dare ascolto a questo impostore! Se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno, siete perduti!’

J. J. Rousseau, “Origine della disuguaglianza”,1754

Ti voglio un bene pubblico è un gioco urbano che riflette su infrastrutture di divisione quali cancelli, muri, recinti che operano una partizione all'interno dello spazio urbano, definendo il ‘più o meno privato’ e il ‘più o meno pubblico’. Tutto ciò che ci circonda è fatto di muri e recinzioni; comprenderne il significato, di volta in volta, è una pratica necessaria per costruire cittadinanza attiva e critica.

Elisabetta Consonni

sab 31 ottobre e dom 1° novembre | sab 14 e dom 15 novembre

sab 21 e dom 22 novembre | sab 28 e dom 29 novembre

ore 10.30 > 12.30

PIA Palazzina Indiano Arte, Piazzale dell'Indiano 1, Parco delle Cascine, Firenze

GROTTA CIELO _ laboratorio di costruzione con il legno e materiali vegetali

a cura di Viola Tortoli Bartoli

rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni

nell’ambito del progetto TRIC E TRAC / GIOCARE E ABITARE

Il laboratorio è incentrato sulla costruzione della struttura portante in legno di Grotta Cielo che sarà la cavità, lo scrigno che accoglie e custodisce l’immaginario e i sogni dei bambini. Il lavoro si svolge utilizzando materiali vegetali, collegando e intrecciando, per creare gli spazi e i volumi del tunnel e della grotta. Parallelamente ci si può dedicare all’attività del disegno con gessi, terre naturali e carboncino, utilizzando carta realizzata dai bambini con cui verranno rivestite la volta e le pareti di Grotta Cielo.

Viola Tortoli Bartoli

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Info: accademia@virgiliosieni.it - tel. 055 2280525

Il percorso si svolge negli spazi di PIA con l'ausilio di operatori a cui i bambini verranno affidati in custodia adottando gli appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia (DPCM del 24 ottobre 2020, art.1 punto 9 lettera c.)

