Pedaggio autostradale gratuito sull'A1? Ora il PD dice sì

Firenze, 12 giugno- Depositato a firma degli onorevoli Marco Simiani e Federico Gianassi un emendamento al DL Infrastrutture - che sarà votato la prossima settimana - con il quale i due esponenti del Partito democratico propongono l'azzeramento del costo autostradale per chi risiede nel territorio della Città metropolitana di Firenze e che utilizza il tratto dell'A1 Firenze Nord - Firenze Sud: l'esenzione sarebbe concessa ai residenti dell’area metropolitana che utilizzano abitualmente il tratto autostradale.

"Il tema è da tempo oggetto di discussioni e proposte politiche, ma per attuarlo è necessario un provvedimento straordinario da parte del ministero delle Infrastrutture. Per questo abbiamo presentato un emendamento al DL Infrastrutture che sarà votato la settimana prossima in Commissione Ambiente Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati. Si tratta di un'iniziativa importante, per la quale confidiamo in un'apertura da parte del governo e dei partiti della maggioranza, alcuni dei quali si sono già espressi a sostegno di questa proposta. Il via libera a questa iniziativa sarebbe apprezzato e molto utile per chi quotidianamente usufruisce della tratta e contribuirebbe a liberare le strade cittadine dal traffico” dichiarano i deputati dem Federico Gianassi e Marco Simiani.

"Prima il Pd ridicolizza con disprezzo la mia proposta del pedaggio autostradale gratuito per i pendolari della tratta dell'A1 Firenze Nord - Firenze Sud, proposta da me portata al Ministero delle Infrastrutture all'attenzione del sottosegretario Tullio Ferrante. Poi, come se nulla fosse, se ne appropria, e i deputati Gianassi e Simiani presentano un emendamento al DL Infrastrutture per la gratuità e andare così incontro alle esigenze dei residenti dell'area metropolitana di Firenze. Sembra incredibile, ma è così" dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Sui giornali del 30 maggio scorso, appena due settimane fa - ricorda Stella - l'on. Nardella, che di Gianassi è una sorta di padre politico, definiva la mia iniziativa una 'bufala gigantesca'. Sulla stessa linea gli assessori del Comune di Firenze, Giorgio e della Regione Toscana, Baccelli. Come mai da 'bufala gigantesca' la mia proposta si è trasformata in una battaglia politica da sposare, tanto da farci un emendamento alla Camera? Non sarebbe stato più serio contattare il sottoscritto e fare fronte comune per il bene di Firenze e dei fiorentini? Comunque, in qualità di segretario regionale, consegnerò la tessera onoraria di Forza Italia agli onorevoli Gianassi e Simiani, la meritano davvero...".