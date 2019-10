Pd: week end con gazebo e volantinaggi "per amore dell'Italia"

Anche il Pd metropolitano di Firenze è impegnato nel prossimo fine settimana. Recati: "Rispettiamo la scelta di chi ha deciso di lasciare il Pd ma vogliamo dire che il cambiamento è possibile solo attraverso un grande partito riformista e questo è il Partito Democratico"

Anche il Pd metropolitano di Firenze è impegnato nel prossimo fine settimana nell’ambito della mobilitazione “Per amore dell’Italia” organizzata dal partito nazionale dal 3 al 6 ottobre per promuovere il tesseramento e presentare le proposte di governo del Pd in 10 punti, dagli stipendi alle infrastrutture, dalle politiche per giovani e famiglie alla lotta all’evasione. Già 42 i gazebo e volantinaggi in programma a Firenze e nei comuni del territorio. L’elenco, in via di aggiornamento, è disponibile sul sito www.partitodemocratico.fi.it.

“E’ necessario portare le nostre idee all’esterno, anche fisicamente, in piazze e strade dei nostri comuni. Ci apriamo all’esterno perché siamo un partito inclusivo. Anche stavolta i nostri circoli e militanti hanno risposto prontamente alla mobilitazione e alla fine saranno più di cinquanta i punti di incontro con i cittadini da domani a domenica nei comuni del territorio del partito metropolitano. E’ necessario incontrare gli elettori anche alla luce degli avvenimenti delle ultime settimane: la formazione del nuovo governo e la scissione. Rispettiamo la scelta di chi ha deciso di lasciare il PD, ma vogliamo dire che il cambiamento è possibile solo attraverso un grande partito riformista e questo è il Partito Democratico” spiega Marco Recati segretario del Pd metropolitano di Firenze.