“Passeggiate della Salute” a Firenze: il programma

Iniziativa della Società della Salute di Firenze in collaborazione con UISP comitato Firenze. La prima il 5 settembre

Camminate alla scoperta della città, per scoprire le bellezze del territorio e mantenersi in forma. Tornano sabato 5 settembre le “Passeggiate della Salute”, un’iniziativa promossa dalla Società della Salute di Firenze in collaborazione con l’Associazione UISP Comitato Firenze, che offre ai cittadini occasioni di attività motoria riscoprendo angoli poco conosciuti, strade e luoghi insoliti all’interno dei 5 quartieri della città. Accompagnatori UISP guideranno i partecipanti lungo itinerari semplici e fattibili in ogni stagione, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid-19.

L’assessore a Welfare e sanità e presidente Società della Salute ha evidenziato come quest’iniziativa unisca la promozione della salute e di corretti stili di vita alla riscoperta della città, sottolineando l’impegno della Società della Salute che è riuscita a mettere in campo anche quest’anno il progetto nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle regole vigenti legate all’emergenza sanitaria.

Si tratta di 15 passeggiate organizzate il sabato mattina nei mesi di settembre, ottobre e novembre. La prima è appunto in programma sabato 5 settembre nel quartiere 1, “Da Santa Croce al Piazzale e il rione san Niccolò”, a seguire doppio appuntamento sabato 12 settembre nel quartiere 2 con “ ‘Viucce sorprendenti’ attorno a la Lastra’ e nel quartiere 4 “I parchi: Villa Strozzi, Boboli e Cascine”, sabato 19 settembre poi nel quartiere 3 “La collina di Montici sul finir dell’estate”, mentre sabato 26 settembre sarà la volta del quartiere 5 con “Quarto e dintorni”. Ad ogni partecipante verrà offerta una maglietta (fino esaurimento scorte) per rendere riconoscibile il Gruppo di cammino. Ogni passeggiata è gratuita ed adatta a tutti e la partecipazione sarà limitata a un massimo di 30 persone, suddivisi in 2 gruppi. La prenotazione è quindi obbligatoria da effettuarsi entro le ore 12.00 del venerdì precedente l’evento telefonando al 055-6583561 oppure 055-6583529 oppure scrivendo una email: firenze@uisp.it Ciascun partecipante dovrà avere in dotazione mascherine protettive e gel disinfettante.

Di seguito gli itinerari e tutte le informazioni – reperibili anche sul sito della Società della Salute di Firenze (www.sds.firenze.it ), sul sito dei 5 Quartieri e della UISP.

Quartiere 1

Sabato 5 settembre 2020

Da Santa Croce al Piazzale e il rione San Niccolò

Percorso medio facile con un tratto in salita (circa 4,7 km)

Ritrovo e partenza: ore 9.30 piazza Santa Croce (sede Quartiere 1 - Palazzo Cocchi)

Percorso: piazza Santa Croce, Borgo La Croce, Ponte alle Grazie, lungarno Serristori, Piazza Poggi, le Rampe, Piazzale Michelangelo, Basilica di San Miniato al Monte, viale Galilei, via San Leonardo, Forte Belvedere, Costa San Giorgio, San Niccolò

Sabato 3 ottobre 2020

Da Piazza San Marco al Giardino dell’Orticoltura

Percorso facile (circa 3,3 km)

Ritrovo e partenza: ore 9.30 piazza San Marco (davanti alla Chiesa)

Percorso: piazza San Marco, piazza Indipendenza, via Leone X, Chiesa Russa, lungo il Mugnone, via Vittorio Emanuele II, Giardino dell’Orticoltura, il Parterre, piazza Libertà, Piazza San Marco

Sabato 7 novembre 2020

I ponti di Firenze

Percorso pianeggiante e facile (circa 3,8 km)

Ritrovo e partenza: ore 9.30 davanti al Torrino di Santa Rosa (lungarno di Santa Rosa)

Percorso: lungarno di Santa Rosa, lungarno Soderini, lungarno Guicciardini, Borgo San Iacopo, via de’ Bardi, lungarno Torrigiani, lungarno Serristori, lungarno Cellini, Ponte a San Niccolò, ritorno fino al Ponte alla Carraia

Quartiere 2

Sabato 12 settembre 2020

“Viucce sorprendenti” attorno a la Lastra

Percorso difficoltà media con molti saliscendi e prevalenza di asfalto (circa 4 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 “La Lastra”, Via Bolognese fermata autobus 25 “Lastra 01” (davanti al Bar)

Percorso: via Bolognese, via Bolognese Vecchia, via della Concezione, via dei Massoni, Villa le Rondini, via Bolognese Vecchia, via dello Spedaluzzo della Ruota, via della Lastra, via Monterinaldi, via Bolognese

Sabato 10 ottobre 2020

Bagazzano e dintorni (a Settignano)

Percorso con alcuni saliscendi su asfalto e sterrato (circa 6 km)

Ritrovo e partenza: ore 9.30 Settignano - piazza Tommaseo (capolinea ATAF n. 10)

Percorso: piazza Tommaseo a Settignano, via del Pianerottolo, via del Rossellino, via di Bagazzano, via della Rosa, via di Terenzano, via del Crocifissalto, via del Rossellino, piazza Tommaseo

Sabato 14 novembre 2020

Alla scoperta del Parco del Mensola e Coverciano

Percorso facile prevalentemente sterrato (circa 5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 viale Verga (capolinea ATAF n. 17)

Percorso: viale Verga, via del Gignoro, via del Guarlone, Parco del Mensola, via Palazzeschi, Centro Tecnico di Coverciano, rientro su viale Verga

Quartiere 3

Sabato 19 settembre 2020

La collina di Montici sul finir dell’estate

Percorso con dislivello con un tratto impegnativo (circa 8 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 davanti centro commerciale Piazza Bartali

Percorso: Piazza Bartali, viale Giannotti, via di Ripoli, Parco di Villa Rusciano, via Fortini, via Santa Margherita a Montici, via Pian dei Giullari, via della Torre del Gallo, piazza degli Unganelli, via di Giramonte, via San Miniato al Monte, via dei Bastioni, viale Michelangelo, piazza Ferrucci, rientro su Piazza Bartali

Sabato 17 ottobre 2020

La Nave a Rovezzano fino a Marina di Candeli

Percorso pianeggiante (circa 8,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 davanti centro commerciale Piazza Bartali

Percorso: Piazza Bartali, via Erbosa, via Nazioni Unite, Nave a Rovezzano, via di Villamagna, via della Massa, Marina di Candeli, via della Massa, via di Villamagna, via di Rimaggio, via della Massa, via di Villamagna, Nave a Rovezzano, rientro verso piazza Bartali

Sabato 21 novembre 2020

Le Cinque Vie e Ponte a Ema

Percorso pianeggiante e facile (circa 6 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 davanti centro commerciale Piazza Bartali

Percorso: Piazza Bartali, via di Ripoli, via del Larione, via Benedetto Fortini, via Belisario Vinta, via delle Cinque Vie, via Benedetto Fortini, Ponte a Ema, rientro verso piazza Bartali

Quartiere 4

Sabato 12 settembre 2020

I parchi: Villa Strozzi, Boboli e Cascine

Percorso facile con dislivello di circa 90 m. (8,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9.30 Villa Vogel - sede Quartiere 4 (via delle Torri 23)

Percorso: con la tramvia da “Foggini” a “Batoni”, via Batoni, via Dosio, via dell’Olivuzzo, Parco di Villa Strozzi, via di Monte Oliveto, Prato dello Strozzino, via di Bellosguardo, via del Casone, viale Petrarca, Porta Romana, Giardino di Boboli, Piazza Pitti, via dei Velluti, via Maggio, Ponte Santa Trinita, lungarni fino alle Cascine, rientro in tramvia da “Cascine” a “Foggini”

Sabato 10 ottobre 2020

Passeggiata verso Scandicci alto

Percorso facile con leggero dislivello di circa 50 m. (6 km)

Ritrovo e partenza: ore 9.30 Villa Vogel - sede Quartiere 4 (via delle Torri 23)

Percorso: con la tramvia dalla fermata “Foggini” si scende alla fermata “Nenni/Torregalli”, da lì sull’argine della Greve fino a salire a Scandicci Alto. Per il rientro: da Scandicci si prende la tramvia dalla fermata “De Andrè” verso il Quartiere 4

Sabato 14 novembre 2020

Il torrente Vingone

Percorso facile con dislivello di circa 70 m. (circa 8 km)

Ritrovo e partenza: ore 9.30 Villa Vogel - sede Quartiere 4 (via delle Torri 23)

Percorso: partendo da Villa Vogel, si raggiunge con la tramvia T1 il capolinea a Villa Costanza (Scandicci), per poi proseguire a piedi per un’escursione che segue in parte il torrente Vingone passando per la località Rinaldi, ai piedi di San Martino alla Palma (rientro in tramvia T1 dal capolinea fino al Quartiere 4)

Quartiere 5

Sabato 26 settembre 2020

Quarto e dintorni

Percorso collinare facile (circa 6 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via Niccolò da Tolentino/via Aselli (capolinea ATAF nr 56)

Percorso: via da Tolentino, via di Quarto, via della Quiete, via Reginaldo Giuliani, via della Petraia, via Ricci, via dell’Osservatorio, via Dazzi, via Loggia dei Bianchi, via delle Gore, via Aselli

Sabato 24 ottobre 2020

Da Castello alle Cave

Percorso collinare con tratti sterrati di media difficoltà (circa 6,2 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via Reginaldo Giuliani angolo via Giulio Bechi (viottolone)

Percorso: Viottolone, via di Castello, via Giovanni da Sangiovanni, via della Castellina, sentiero, le Cave, via di Fontemezzina, via di Castello, viottolone

Sabato 28 novembre 2020

Quinto Alto e San Michele a Castello

Percorso collinare di media difficoltà (circa 5,2 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 via della Petraia (villa Corsini)

Percorso: via di Castello, Quinto Alto, cimitero di Quinto, via della Castellina, via della Covacchia, San Michele a Castello, via della Petraia