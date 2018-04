Pasquetta a scuola … di moto

Dai 6 ai 14 anni al Mugello Circuit

Un modo diverso di festeggiare il giorno di Pasquetta. Al Mugello, in una giornata nel segno di PromoRacing, parte l’iniziativa “Prime pieghe” con Gianluca Nannelli, apprezzato protagonista del mondiale Supersport e Superbike, che mette a disposizione dei giovanissimi la sua esperienza maturata in anni di militanza nei vari campionati come pilota prima e come coach adesso. Il corso si rivolge a bambini e bambine neofiti fra i 6 ed i 14 anni. In tutti i numerosi appuntamenti i piccoli appassionati avranno a disposizione moto, protezioni e l’ausilio dei Tecnici FMI, per un’attività da svolgere in tutta sicurezza. Il costo per ogni giornata è di 49 € a bambino comprensivo di tutto il materiale necessario (moto, protezioni, casco):

► Il corso base si rivolge a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni

► Il corso ha una durata di circa 2 ore e si svolge in una area attrezzata all’interno del Circuito del Mugello.

► Dopo una breve parte teorica gli allievi familiarizzeranno direttamente con il motociclo ed i suoi comandi sotto l’attenta supervisione dei nostri istruttori. Seguirà una parte pratica volta a prendere confidenza con il mezzo, tutto ciò nella massima sicurezza e sotto la guida dei nostri tecnici.

PRIMA DATA - LUNEDI' 2 APRILE (PASQUETTA) – MUGELLO CIRCUIT PROMO RACING - SCUOLA MOTO PRIME PIEGHE- TEL: telefono +39 055 480553 - +39 055 4626405 mail:info@promoracing.it