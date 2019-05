Pasqua elettronica alla Limonaia di Villa Strozzi

Lattexplus Experience porta a Firenze i top dj della scena europea per 11 ore di musica non stop

Undici ore di musica non stop per celebrare la Pasqua con quello che è ormai un “rito pagano” per migliaia di appassionati provenienti non solo da Firenze e l’Italia ma anche oltre confine: domenica 21 aprile dalle 16 alle 3 del mattino successivo torna Lattexplus Experience Easter Edition, per il quinto anno consecutivo alla Limonaia di Villa Strozzi.

Per la nuova edizione del party targato Lattexplus, collettivo fiorentino noto per il motto “clubbing differently”, sbarcano a Firenze alcuni tra i dj più in vista della scena europea, a partire da Denis Sulta, astro nascente dell’elettronica britannica e internazionale. Cresciuto nella fertile Glasgow – musicalmente parlando – Denis Sulta ha ampliato le conoscenze nel noto negozio di dischi Rubadub e affinato la tecnica nel famoso Sub Club. La capacità di fondere in chiave contemporanea elementi house e techno ha contribuito al successo di Denis Sulta, fino al 2016, anno della sua consacrazione con l’ingresso nella Red Bull Music Academy e l’accesso diretto alla posizione numero 26 nella RA charts, la classifica dei migliori dj al mondo.

Dall’Olanda arrivano invece i Detroit Swindle, al secolo Lars Dales e Maarten Smeets, reduci dal tour mondiale per il secondo album, “High Life”. Grazie a uscite su label importanti come Dirt Crew, Freerange e Tsuba, i Detroit Swindle sono entrati nel circuito dei club che contano dalla porta principale. I loro remix hanno fatto il giro del mondo, accreditando una sonorità che unisce deep house, leftfield hip hop e percussioni grintose.

Originaria dell’Australia, ma ascesa nel Regno Unito all’Olimpo dei top dj, HAAi è stata scelta un paio d’anni fa come resident del club londinese Phonox, dove ha suonato fino a settembre 2018. Le sono bastati pochi mesi per farsi conoscere al grande pubblico dei clubbers internazionali, facendosi apprezzare per selezioni esplosive ed eclettiche. HAAi è un’appassionata collezionista di funk thailandesi e turchi, dischi psichedelici e beats nigeriani e kenioti, che fonde con il suo amore per la techno. Ha trascorso le ultime due estati esibendosi su palchi di livello in tutto il mondo insieme ad alcuni dei più richiesti dj, dal Sunfall Festival al Lost Village Midland, da Glastonbury all’AMP Lost & Found, fino alla partnership con lo stesso Denis Sulta al Nottingham Rocks, per citarne alcuni. HAAi sta bruciando le tappe a grande velocità, diventando una delle selector più richieste sulla scena internazionale: il lancio della sua etichetta Coconut Beats ha visto finora quattro uscite, che riflettono le influenze della world music sulle sue sonorità. Coconut Beats è diventato anche il format di una club night di grande successo al Phonox di Londra, dove periodicamente HAAi invita un ospite a far conoscere la musica di diverse parti del mondo, dal Brasile al Giappone, dall’Australia a Israele.

Un’altra donna si esibirà a Firenze per la Lattexplus Experience Easter Edition 2019: si tratta di Matisa, sofisticata ed elegante selezionatrice, in grado di creare percorsi musicali che incorporano più generi (techno, electro, house, disco, con incursioni nella nudisco e vibrazioni sperimentali in vinile). Nei suoi set Matisa mette la stessa energia che le ha permesso di superare sfide importanti in club italiani ed europei. E’ ideatrice di "The naked dance", serata ispirata alla vecchia cultura dei club LGBT.

Completano la line up Samuele Pagliai, attivo a Firenze dal 2009 con lo pseudonimo Bakerboy e resident del party Lattexplus, dove affianca regolarmente alcuni tra i più talentuosi artisti della scena mondiale, e The Groove, binomio formato da Lorenzo e Jd, giovani talenti della scena underground fiorentina, che si caratterizzano per le particolari sonorità che toccano varie sfumature della musica elettronica.

L’accesso alla Limonaia di Villa Strozzi è da via Pisana 77 (apertura ore 16)

Informazioni www.lattexplus.com info@lattexplus.com / +39 3388474740