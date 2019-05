Partita la 102° edizione del Giro d’Italia

Parte da Vinci l'unica tappa interamente toscana

E’ partito ieri da Bologna il 102° Giro d’Italia e domani farà tappa in territorio fiorentino, unica tappa in Toscana. Il 2 giugno il Giro giungerà alla tappa conclusiva di Verona, per un totale di circa 3.500 Km percorsi.

Nel villaggio del Giro allestito domani a Fucecchio, l’Automobile Club d’Italia e gli istruttori del Centro di Guida Sicura ACI-Sara di Vallelunga illustreranno un decalogo con consigli ed indicazioni per automobilisti e ciclisti, chiamati a condividere la strada in sicurezza. Sara Assicurazioni presenterà i nuovi servizi di assistenza e tutela, espressamente studiati per chi va in bici. E Autostrade per l’Italia S.p.A. premierà alcuni operatori della Polizia Stradale, che si sono particolarmente distinti per dedizione e professionalità nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali, dando particolare lustro alla Polizia di Stato.