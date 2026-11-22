Ph archivio

Maxi incendio allo stabilimento Ecoacciai nella zona industriale di Gello a Pontedera. L'allarme è scattato poco dopo le 23 quando dal sito si sono levate alte fiamme con una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, anche dalla superstrada Fi-Pi-Li.

Sul posto lavorano da ieri sera i vigili del fuoco con diverse squadre arrivate anche da altri comandi.

Sono andati a fuoco scarti di lavorazione industriale all'interno dello stabilimento. Non è ancora chiara l'origine del rogo mentre cresce la preoccupazione per l'inquinamento ambientale.

AGGIORNAMENTO ore 16 - A seguito di un incendio che ha coinvolto l’azienda Ecoacciai in zona Pontedera, il sindaco ha emesso l’ordinanza sindacale n°70 del 27 ottobre. Pertanto, è statochiuso in via precauzionale e in ottemperanza all'ordinanza l’impianto di Revet e sono state sospese le attività. La raccolta di vetro e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolopotrà subire rallentamenti anche nell’area dell’Ato Toscana Centro. Plures si sta attivando perriorganizzare il servizio e trovare altri impianti in cui conferire.