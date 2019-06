Partita delle Vecchie Glorie a favore dell'ANT

In Piazza Santa Croce, il 21 giugno 2019

Venerdì 21 giugno alle ore 18.00 – nell’ambito delle manifestazioni legate al calcio storico fiorentino – si svolgerà in Piazza Santa Croce la Partita delle Vecchie Glorie del Calcio Storico. Le offerte raccolte saranno devolute a Fondazione ANT Italia Onlus – per sostenere le attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica. Le Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino sono i calcianti che hanno giocato almeno cinque volte in partite ufficiali del torneo di giugno organizzato dall’Ufficio delle Tradizioni Storiche del Comune di Firenze. Hanno fatto la storia degli ultimi quarant’anni di Calcio in Costume, lottando sul sabbione di Santa Croce per far vincere la propria squadra, il proprio Quartiere, combattendo contro gli stessi avversari che attualmente sono nella squadra delle Vecchie Glorie.