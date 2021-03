Parrucchieri: la necessità fa boom durante il lockdown

Ecco la “Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia” per non correre il rischio di sbagliare in città

Quali sono i parrucchieri della nostra città selezionati come TOP HAIRSTYLISTS d’ITALIA 2021 dalla “Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia”? In tutta la regione sono stati scelti 21 parrucchieri fra i quali sei in provincia di Firenze:

CARLO BAY – Firenze (FI) Via Marsuppini 18 rosso – Tel. 055 6811876 EVA DI MARTINO ROBERTA – Firenze (FI) Via Gaetano Milanesi 57/61 - Tel. 055 480571 GINO DE STEFANO – Firenze (FI) Via Ponte alle Mosse 178/180 – Tel. 055 3289970 MARA BY EGIDIO – Firenze (FI) Via San Marino 11 rosso – Tel. 055 6531951 POLVERINI DIFFUSION - Firenze (FI) Via Calasso 19 – Tel. 055 6266032 MIRACLE PARRUCCHIERI – Scandicci (FI) Via Agnoletti 11 – Tel. 055 253153

Da oltre 20 anni, la TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 217 saloni sul territorio italiano sugli 87.000 esistenti, con descrizione del Titolare e del salone con foto allegata. La scelta non è stata condizionata da alcun rapporto commerciale, ma fatta in modo libero dalla redazione.

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo, contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia.