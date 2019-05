Paolo Vallesi, il calorosissimo abbraccio del Teatro Puccini di Firenze

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Tra veri Amici e un Pubblico speciale è partito alla grande il nuovo tour di Paolo Vallesi dalla Sua Firenze.

Sold Out giovedì sera al Teatro Puccini, pubblico entusiasto e molto attivo per le oltre due ore di uno spettacolo che rimarrà nella memoria dei partecipanti.

Sul palco con un Paolo Vallesi, in gran forma e con la sua inconfondibile voce, molti amici intervenuti per il VERO piacere di stare lì con lui, Marco Masini, Walter Savelli, Filippo Martelli, Amara e per finire lo scoppiettante Enrico Ruggeri.

Oltre a un concerto favoloso, non sono mancate gag simpaticissime tra di loro, insomma uno spettacolo a 360 gradi.



Paolo finisce il concerto bissando un suo cavallo di battaglia, "La forza della Vita" e guardando il suo pubblico allarga le braccia cantando...



"Guarda ancora quanta vita c'è!"



Al termine, ha espresso la volontà di incontrare, nella hall del Teatro, i suoi fan scattando foto e facendo autografi.