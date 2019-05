Paolo Vallesi, al via da Firenze il nuovo tour

Giovedì 23 maggio al Teatro Puccini. Sul palco Enrico Ruggeri e altri amici

Paolo Vallesi riparte da Firenze, la sua città. Giovedì 23 maggio, al Teatro Puccini (ore 21), prima data del nuovo tour. Con lui sul palco Enrico Ruggeri e molti altri amici.

Il tour di Paolo Vallesi arriva a pochi mesi dal trionfo alla trasmissione televisiva “Ora o mai più”, dove ha interpretato i suoi successi e duettato con Ornella Vanoni, e a poche settimane dal nuovo singolo "Ritrovarsi Ancora" (Joe&Joe distr. Believe Digital), mentre è in cantiere il nuovo album.



“Ritrovarsi Ancora” è un potente inno alla vita dove Paolo ritrova sé stesso mettendo a fuoco tutte le sue emozioni legate al suo percorso e alla sua rinascita. «Questo nuovo singolo - racconta Paolo Vallesi - è una canzone scritta in 30 minuti, che ripercorre alcuni momenti che per me, e solo per me, sono stati tra i più importanti della mia vita. Si parla di ritrovarsi insieme ancora una volta a distanza di tempo. L’ho scritta pensando a quello che sarebbe successo durante la mia partecipazione al programma “Ora o mai più"».

I biglietti, posti numerati 28,75/19,55 euro, sono in prevendita nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Info tel. 055.362067 - 055.667566 -www.teatropuccini.it - www.bitconcerti.it.



PAOLO VALLESI nasce a Firenze il 18 maggio 1964 ed inizia a studiare pianoforte all’età di 9 anni. Sedicenne, comincia l’attività di musicista e arrangiatore nelle sale di registrazione tra Firenze e Modena. Nel 1989 partecipa alla trasmissione televisiva “Gran Premio” con Pippo Baudo. Nel 1991 partecipa e vince il Festival di Sanremo nella categoria "Nuove proposte” con il brano “Le persone inutili”. Pubblica il suo primo album con la Sugar di Caterina Caselli dal titolo “Paolo Vallesi" e l’album, con quasi 200.000 copie vendute gli conferisce il suo primo Disco d’Oro. Nel 1992 torna a Sanremo, nella sezione Big, con “La forza della vita” aggiudicandosi il terzo posto. L’album omonimo con oltre 500.000 copie vendute, rimane per molte settimane primo nelle classifiche di album e singoli ed ottiene il Disco di Platino, risultando il secondo album più venduto dell’anno. Il disco viene pubblicato anche in Germania, Francia, Olanda e Scandinavia e, nella versione interamente cantata in spagnolo, in Spagna e nei paesi dell’America latina. Il brano “Sempre”, contenuto nell’album, vince il premio dell’air-play radiofonico al Festivalbar. Nel 1993 comincia la sua collaborazione con l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, con la quale ha disputato fino ad oggi oltre 210 partite. Nel 1994 arriva il terzo album dal titolo “Non mi tradire” che, oltre a garantirgli il suo secondo Disco di Platino ed il terzo Disco d’Oro, lo vede collaborare con i suoi amici e colleghi Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci e Irene Grandi. Con quest’ultima comincia un lungo tour. Il disco esce anche nella versione spagnola “No me traiciones”. Nel 1996 Paolo Vallesi torna a Sanremo ed incide il suo quarto album dal titolo “Non essere mai grande” per la Warner Music, e la versione spagnola di “Grande” arriva al primo posto in Spagna anche grazie al duetto omonimo con il cantante madrileno Alejandro Sanz. Nel 1999 pubblica il suo quinto album, anche in veste di produttore, dal titolo “Sabato 17 e 45”. Nello stesso anno la versione olandese della sua canzone “Sempre” ( “Vriin Zijn” ) cantata da Marco Borsato raggiunge le 600.000 copie vendute. Nel 2003 esce la sua raccolta di successi “Best of Paolo Vallesi”, pubblicata in tutta Europa. Nel 2009 produce il primo album della Nazionale Cantanti con le canzoni che hanno fatto la storia della squadra, tra cui anche “La Forza Della Vita”. Nell’Aprile 2012 pubblica il singolo “È Bastato Un Momento” con un video insieme all’amico e compagno di squadra Neri Marcoré. Nel 2013 compone la sua prima colonna sonora per il film "Un angelo all’inferno” con Giancarlo Giannini. Dopo anni di live, Paolo torna a scrivere insieme al suo team e ritrova così la voglia di tornare al grande pubblico anche un nuovo album “Episodio 1”, un EP con 7 brani inediti, pubblicato a dicembre 2015 e anticipato dal singolo “Il bello che c’è". Il 10 giugno 2016, pubblica il singolo “ESTATE 2016”, prodotto da Pio Stefanini con un video firmato dal regista Marco Salom. Nel Febbraio 2017 partecipa in qualità di ospite alla serata finale del Festival di Sanremo con il brano “Pace” interpretato con la cantautrice Amara e da lei composto. Nel Marzo 2017 esce l’atteso album “Un Filo Senza Fine” per Isola degli Artisti distribuzione Believe che contiene 6 brani inediti, la sopracitata Pace, le sue tre canzoni più conosciute (La forza della vita, Le persone inutili e Grande) riarrangiate per orchestra sinfonica e la cover del brano di Ivano Fossati “Una notte in Italia". Da Maggio 2017 comincia un lungo tour in Europa insieme alla sua band. A Gennaio 2019 partecipa alla trasmissione televisiva “Ora o mai più” in onda su Rai1 dove interpreta i suoi brani, duetta assieme alla sua coach Ornella Vanoni e con altri grandi artisti della musica italiana. Il 3 Marzo esce il suo nuovo singolo "Ritrovarsi Ancora". Attualmente Paolo è impegnato alla realizzazione del suo nuovo album.

Il 23 maggio partirà da Firenze, la sua città, il nuovo tour, un grande evento che vedrà la presenza di tantissimi ospiti.