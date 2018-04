Panorama d’Italia: a Firenze da mercoledì 11 a sabato 14 aprile

Un calendario di appuntamenti gratuiti e aperti a tutti. Tra gli ospiti, il governatore Enrico Rossi, il sindaco Dario Nardella, Vittorio Sgarbi, Nicola Porro, Oscar Giannino, Paolo Crepet, Franz Di Cioccio e Patrick Djivas della PFM, Elena Sofia Ricci, l’astronauta Umberto Guidoni, la diplomatica Beatrice Covassi, lo chef Fabio Picchi e tanti altri

È Firenze quest’anno ad aprire la strada alla nuova edizione di Panorama d’Italia, la live&media experience di Panorama, il newsmagazine del Gruppo Mondadori, che racconta l’Italia direttamente dalle sue piazze con iniziative, eventi e ospiti speciali. Dall’11 al 14 aprile, saranno 18 le iniziative aperte a tutti per stabilire un legame con le eccellenze del made in Italy della città, in particolare nel mondo dell’impresa, dell’economia, dell’enogastronomia, della cultura e dello spettacolo.

I principali eventi in calendario

Si comincia mercoledì 11 aprile alle 16.30 con l’inaugurazione dell’info-point di Panorama d’Italia in Piazza Strozzi, con la partecipazione del sindaco di Firenze Dario Nardella e del direttore di Panorama Raffaele Leone. Da lì parte il “walking tour nella città segreta”, un tour inedito che porta tutti i partecipanti a spasso tra le bellezze nascoste di Firenze.

Alle 18.00, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio saranno presentati i dati della ricerca “Firenze, una città allo specchio” realizzata da Inthera, società del Gruppo Mondadori, su lavoro, aspettative e valori dei fiorentini, che sarà presentata in un confronto diretto con il sindaco Nardella. La prima giornata della tappa si chiude con Vittorio Sgarbi, che in veste di “cicerone” d’eccezione, conduce una lezione d’arte “alla scoperta dei tesori nascosti di Firenze” alle 19 a Santa Maria Novella.

L’intera mattinata di giovedì 12 aprile, all’Università Telematica Pegaso (Educatorio il Fuligno) è dedicata allo sviluppo economico del territorio con due incontri: uno moderato da Nicola Porro, alle 9.30, con imprenditori e protagonisti dell’economia regionale; e uno moderato da Oscar Giannino, alle 11.30, con startup del territorio e operatori dell’innovazione. La giornata prosegue con “Panorama, carriere e lavoro”, una sessione di formazione dedicata ai giovani in cerca di lavoro, in collaborazione con gli esperti formatori di HRC Group e una delegazione di direttori del personale di alcune grandi aziende del territorio. Nel pomeriggio, gli incontri con Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e con Enzo Manes, presidente Fondazione Italia. Si chiude con la musica della PFM con Franz Di Cioccio e Patrick Djivas e con lo scrittore Paolo Crepet, autore del libro “Il coraggio. Vivere, amare, educare” (Mondadori).

Venerdì 13 aprile, via a un incontro di eccellenze dell’economia locale, tra imprenditori toscani, Confindustria Firenze e Camera di Commercio di Firenze. Poi è il momento del gusto con un evento speciale dello chef Fabio Picchi e in seguito quello dei bimbi, con i piccoli lettori di Geronimo Stilton, che potranno incontrare “dal vivo” il proprio beniamino all’Info Point di Panorama in Piazza Strozzi. Nel pomeriggio è il momento del primo dei grandi incontri di Focus “Inquinamento e cambiamenti climatici: la Terra si trasforma”, con il direttore del giornale Jacopo Loredan, l’Aeronautica Militare e il CNR. E infine spazio allo spettacolo, con Elena Sofia Ricci intervistata dalla direttrice di Ciak Piera Detassis.

Infine sabato 14 aprile si va alla scoperta delle bellezze di Firenze con uno speciale bike tour che parte alle 9.30 da Piazza Strozzi. Mentre alle 10.30 l’astronauta Umberto Guidoni porta tutti “A spasso nello spazio”, un vero viaggio nel cosmo tra aneddoti e curiosità delle missioni spaziali, in collaborazione con ESA.

A chiudere la tappa, alle 12.00 a Palazzo Vecchio, è “Presidente mi spieghi”: un’inedita intervista pubblica in cui Enrico Rossi, governatore della Regione Toscana, risponde direttamente alle domande dei cittadini presenti in un confronto aperto.

Per partecipare agli eventi è necessario registrarsi su www.panoramaditalia.it, il sito del tour che, insieme alla registrazione, garantisce anche un abbonamento gratuito di tre mesi all’edizione digitale di Panorama. I principali incontri saranno visibili in diretta su Panoramaditalia.it e su Facebook.