Palazzo Vecchio: San Valentino con brindisi serale

Un San Valentino speciale per 600 coppie che festeggiano le nozze d’oro nel 2023: divisi in tre turni, due stamani e uno nel pomeriggio, gli sposi fiorentini che sono insieme da 50 anni (tra loro anche 3 coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze di platino, ovvero 70 anni di unione) festeggiano la festa degli innamorati nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio insieme al sindaco Dario Nardella, che suona per loro il violino. Alla tradizionale cerimonia delle Nozze d’oro a Palazzo Vecchio, interrotta per il Covid, è presente anche l’assessore a Welfare ed Educazione Sara Funaro.

“Trascorrerò tutta la giornata con le coppie di sposi che hanno dato tanto alla nostra città e daranno ancora tanto - ha dichiarato Nardella -. Sono per noi una bella dimostrazione del fatto che l’amore può durare se c’è pazienza e desiderio di stare insieme”.

A cura di Mus.e, tre attori interpretano i ruoli di Eleonora e Cosimo dei Medici e del Vasari e spiegano brevemente la storia del Salone. Alla fine della cerimonia le coppie si possono fare una foto sulla Tribuna dell’Udienza e possono visitare liberamente il museo che oggi è chiuso al pubblico.

Gli sposi ricevono in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio e doni floreali offerti da Coldiretti Toscana e Affi (Associazione floricoltori e fioristi italiani). Gli accompagnatori possono seguire la cerimonia dalla Sala d’Arme. Le cerimonie che si terranno alle 12 e alle 16 si svolgeranno secondo lo stesso copione.

Il programma della giornata, prevede inoltre visite tematiche incentrate sul tema dell’amore nella storia, nell’arte e nel mito, per celebrare il sentimento più forte attraverso la bellezza. A Palazzo Medici Riccardi sarà proposta la visita tematica L’amore al tempo del Magnifico (alle 15 e alle 16.30) per scoprire e riscoprire – tra arte e racconto – gli intrecci amorosi che videro protagonisti Lorenzo e Giuliano de’ Medici e altri illustri personaggi del loro tempo, per concludere con l’immortale racconto dei miti d’amore splendidamente dipinti alla fine del XVII secolo dal pennello di Luca Giordano nella Galleria degli specchi.

Al Museo Novecento invece sarà possibile farsi guidare nel percorso Per arte e per amore (alle 15 e alle 16), alla scoperta delle grandi storie d’amore legate ad alcune delle opere della collezione della Ragione, come la famosa Pisana di Arturo Martini, ma anche agli stessi artisti esposti che hanno trovato talvolta nell’amore talvolta nel disamore l’ispirazione per il loro cammino artistico.

La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività.

L’amore al tempo del Magnifico

Quando: 14 febbraio 2023, h 15 e 16.30

Durata: 1 ora e 15 minuti

Dove: Museo di Palazzo Medici Riccardi, via Cavour n°3

Per chi: per tutti a partire dai 12 anni

Costi: Le visite, rivolte a giovani e adulti, avranno il costo di €4 (€ 2 per i residenti della Città Metropolitana di Firenze) a cui andrà aggiunto il biglietto di ingresso al Museo (biglietto intero 10€, ridotto 6€ 18/25 anni e studenti universitari – gratuito minori di 18 anni, disabili e accompagnatori, guide turistiche e interpreti, membri ICOM, ICOMOS, ICCROM). Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze.La prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni 055-2760552 o info@palazzomediciriccardi.it

Per arte e per amore

Quando: 14 febbraio 2023, h 15 e 16

Durata: 1 ora

Dove: Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10

Per chi: per tutti a partire dai 12 anni

Costi: Le visite, rivolte a giovani ed adulti, avranno il costo di €5 (€ 2,5 per i residenti della Città Metropolitana di Firenze) a cui andrà aggiunto il biglietto di ingresso al Museo (€9,50 intero – €4,50 ridotto – gratuito minori 18 anni, disabili e accompagnatori, membri ICOM, ICOMOS, ICCROM, guide turistiche e interpreti, possessori Card del Fiorentino nel limite delle 3 annue). Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze.La prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni: Tel. 055-2768224 o info@musefirenze.it

Accesso esclusivo alla Torre di Palazzo Vecchio con brindisi