Pacchetto scuola: ecco il bando per incentivi economici agli studenti

È stato pubblicato il bando regionale per l’assegnazione dell’incentivo economico, ‘Pacchetto scuola’, relativo all’anno scolastico 2023 – 2024, destinato a studenti residenti in Toscana, che sono iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o ad un percorso di istruzione e formazione professionale. Un’azione che va nella direzione del diritto allo studio, per garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica, offrendo contributi monetari per sostenere le spese per acquisto di libri e altro materiale didattico, oppure per usufruire di servizi scolastici, a favore delle famiglie con condizioni socio economiche difficili.

L’entità del contributo, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, è unica per ogni ordine di scuola e anno di corso. L’importo del contributo va da un minimo di 130 euro a un massimo di 300 euro. Destinatari della misura sono studentesse e studenti residenti a Calenzano, con età non superiore a 20 anni, iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria) inclusi gli iscritti a un percorso di Istruzione e formazione professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di 15.748,78 euro.

“Il Pacchetto scuola è una misura sentita dalle famiglie – spiega Laura Maggi, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Calenzano– e ha come obiettivo quello di supportare in maniera concreta l’accesso allo studio delle ragazze e dei ragazzi, sostenendo il completamento del loro percorso formativo”.

DOMANDE

Le domande d’ammissione al bando possono essere compilate a partire da lunedì 28 agosto a venerdì 22 settembre 2023. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online con una delle seguenti modalità:

con le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale;

con Carta di identità elettronica con Pin;

con Tessera Sanitaria con Pin.

REQUISITI

Per essere erogato il ‘Pacchetto scuola’ sono necessari alcuni requisiti, come l’ISEE anno 2023 (Indicatore Socio Economico Equivalente) del nucleo familiare che non deve superare il valore di 15.748,78 euro; l’iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale IeFP presso una scuola secondaria di secondo grado o presso una agenzia formativa accreditata; la residenza dello studente nel Comune di Empoli.