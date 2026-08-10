Viola, con il Gubbio 1-0 griffato Gudmunsson e Oulaï

BAGNO A RIPOLI - La Fiorentina batte 1-0 il Gubbio nella prima amichevole ufficiale dell’estate al Viola Park e lo fa con un rigore di Gudmundsson al 48’, ma il nome della serata è un altro: Christ Inao Oulaï .

L’ivoriano classe 2005, entrato al 75’ al posto di Pirrò, ha giocato venti minuti di grande sostanza e ha subito convinto Fabio Grosso.

Un mediano dalle caratteristiche moderne. Oulaï ha mostrato grande intelligenza tattica. Onnipresente sulla linea mediana, bravo a recuperare palloni e a rilanciare l’azione con due tocchi. Prima ha duettato con continuità con Fagioli in mezzo al campo, mentre al 77’ è arrivato il momento più bello: prima ha sradicato il pallone a un avversario, poi ha servito Kean con un colpo di tacco pregevole. Il colpo di testa dell’attaccante è stato parato, ma l’intuizione ha acceso il Viola Park.

fotoservizio Fabio Vanzi

Il paragone è immediato: somiglia tanto al fenomenale centrocampista francese N’Golo Kanté. Stesso modo di coprire campo, stessa capacità di leggere in anticipo le traiettorie e di far ripartire la squadra in modo semplice.

La gara era stata sbloccata allo scadere del primo tempo da Gudmundsson. Rigore concesso per fallo di Bagnolini su Atta e islandese glaciale dal dischetto. Prima del gol la Fiorentina aveva fatto la partita: palo di Gudmundsson al 14’, occasioni per Piccoli al 3’ e al 15’, colpo di testa di Ranieri al 33’.

Il Gubbio ha retto bene il campo, e si è reso leggermente pericoloso con un tiro da fuori di Minta al 28’ e un cross di Meconi che ha impensierito De Gea.

Nella ripresa Grosso ha rivoluzionato la squadra: dentro Christensen, poi anche Lezzerini, Jimenez, Comuzzo, Viery, Balbo, Fabbian, Fagioli, Brescianini, Fortini, Kean e Pirrò.

Proprio con l’ingresso di Oulaï la manovra ha trovato più equilibrio. Kean si è mosso bene tra le linee ma ha sprecato: al 57’ Bagnolini gli dice di no, all’84’ ci prova ancora su assist di Deli ma calcia debole, all’87’ spreca un’altra occasione su errore del Gubbio.

Spazio anche ai giovani Deli e Croci nel finale.

Vittoria minima, ma segnali importanti. Gudmundsson si prende la scena con il gol e la giocata del palo, però è l’esordio di Oulai a lasciare il sorriso più grande. Venti minuti di classe, corsa e sostanza.

I ragazzi di mister Grosso scenderanno nuovamente in campo il 25 luglio alle 16:00 CEST al Matrade Loftus Road Stadium dove sfidernno il Q.P.R.

TABELLINO

ACF FIORENTINA- formazione iniziale (4-3-3): De Gea (C), Dodo, Dragusin, Ranieri, Brescianini, Mandragora, Ndour, Atta, Fortini, Piccoli, Gudmundsson

A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Comuzzo, Fabbian, Fagioli, Jimenez, Viery, Sohm, Kean, Beldenti, Croci, Deli, Egharevba, Melani, Perrotti, Pirrò, Oulaï

All. Fabio Grosso

GUBBIO-formazione iniziale(3-4-1-2): Bagnolini, Menconi, Baroncelli, Cesari, Rosaia (C), Baldini, Minta, Cardascio, La Mantia, Barizza, Podda

A disposizione: Barbanera, Zallu, Barry, Barani, Ghirardello, Amantini, Pesa, Signorini, Tordini, Santamaria, Morales, Becciolotti, Piomboni

All. Domenico di Carlo

Risultato Finale: 1-0 (45+2 Gudmundsson F)