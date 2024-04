Ottima partenza di MIDA 2024

Firenze 25 aprile 2024. Partenza con il vento in poppa di MIDA 2024, l’88^ edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato con i visitatori che fin dalle prima ore di apertura si sono messi in coda nel piazzale antistante la Fortezza e hanno affollato i padiglioni, mostre e laboratori allestiti in fiera.

Alla cerimonia inaugurale che si svolgerà domani alle ore 11,00 al Teatrino Lorenese, a fianco di Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, interverranno il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, Dario Costantini presidente di CNA nazionale, Tommaso Grassi Nesi in rappresentanza di Confartigianato nazionale, Brunella Tarli per la Camera di Commercio di Firenze e Elena Amodei direttrice del Salone dell’Arte e del Restauro. Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, parteciperà con un video messaggio che verrà trasmesso in apertura dell’evento.

Per l’occasione il maestro Roberto Prosseda (con al suo attivo una vasta produzione discografica che annovera anche l’integrale della musica pianistica di Mendelssohn e delle Sonate di Mozart), suonerà al pianoforte due pezzi del 1931 (anno di nascita della mostra) del celebre compositore fiorentino Mario Castelnuovo Tedesco intitolati “Romanza senza parole” e “Tango” tratti da “4 Pezzi di media difficoltà”.

Viaggio in italia. Artigianato e Design fa parte del programma di MIDA 2024. Promossa da Fondazione CR Firenze e realizzata da OMA Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte e daADI Toscana, la mostra Viaggio in italia.

Artigianato e Design, con il progetto d’allestimento di Perla Gianni Falvo, riunisce oggetti tipicamente di design (scooter, mobili, lampade) e di artigianato d'arte (tessuti, vetri, selleria) della tradizione. Il viaggio in Italia di tradizione settecentesca oggi si fa ancora: attraverso gli oggetti contemporanei e con la qualità di sempre.

"L’ artigianato – ha dichiarato il Vice Presidente di Fondazione CR Firenze Maria Oliva Scaramuzzi - è una componente fondamentale della nostra cultura e della nostra economia. Per questo partecipiamo molto volentieri a MIDA con la nostra Associazione Strumentale OMA, impegnata da anni nella valorizzazione dei mestieri d’arte e delle produzioni di altissima qualità. La mostra ‘Viaggio in Italia’ ne è la migliore dimostrazione e ci auguriamo che tanti giovani, affascinati dalle bellezze esposte, possano innamorarsi di questa professione che ha grande necessità di nuovi talenti’’.