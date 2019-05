OsmannGold Swing Orchestra a Girone Jazz

Martedì 21 maggio al Circolo Arci Il Girone di Firenze (via Aretina, 24) il terzo appuntamento della rassegna Girone Jazz, giunta alla 15/ma edizione

Cercando di ottenere le grandi elettricità sonore delle orchestre swing tradizionali attraverso l'utilizzo di massima pregnanza armonica e alla scelta e alla costruzione di particolari strumenti ad ottone, saranno gli OsmannGold Swing Orchestra i protagonisti del concerto di martedì 21 maggio alle 21.30 presso il Circolo Arci Il Girone di Firenze (via Aretina, 24). L’evento costituisce il terzo appuntamento della rassegna Girone Jazz, giunta alla 15/ma edizione, a cura di Nuovi Eventi Musicali, Il Girone e Eventi Music Pool, che fino al 28 maggio proporrà, appuntamenti per esplorare tutte le sfumature del jazz, in compagnia delle stelle del panorama jazzistico italiano (ingresso libero e gratuito).

Gli Osmanngold Swing Orchestra sono un gruppo formato da nove musicisti con estrazioni e provenienze professionali diverse: Marco Nesi alla tromba in sib, Stefano Pratesi alla tromba in mib, Luciano Fiorello al flicorno soprano, David Micheloni al clarinetto, Giacomo Petrucci ai sassofoni, Fausto Davide Antonini al trombone, Andrea Rinaldi al pianoforte e arrangiamenti, Michele Stainoal contrabbasso e Marcello Nesi alla batteria e arrangiamenti.

Il Girone Jazz si chiuderà il 28 maggio con una serata dedicata al sassofonista Massimo Urbani dal titolo “Dedication to Max” in un concerto chenon celebra solo il ricordo di Urbani ma tenta di far vivere il gusto della scoperta per il rischio. “L’avanguardia sta nei sentimenti” diceva Urbani. Il batterista Alessandro Fabbri, Pietro Tonolo, improvvisatore instancabile e voce fra le più pure del jazz europeo, Simone Santini e Guido Zorn, affermati musicisti la cui professionalità non è seconda alla loro curiosità, cercheranno di rendere questa affermazione sempre attuale, come Massimo avrebbe voluto (ingresso unico intero 12€, ridotto 10€ soci Arci, giovani fino 25 anni).

Info e prevendite: www.nuovieventimusicali.it – eventimusicpool.it – info@nuovieventimusicali.it

Prevendite circuito Boxoffice – www.boxol.it – www.ticketone.it

Prezzi: ingresso unico 12€ intero, 10€ ridotto per soci Arci, giovani fino 25 anni per le date del 7, 14 e 28 maggio. Ingresso gratuito il 21 maggio.