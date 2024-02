ORT: Igudesman & Joo con Rachmaninoff will survive

La prossima produzione dell'Orchestra della Toscana vede il ritorno (davvero gradito) di Igudesman & Joo dopo ben 8 anni.

Il nuovo spettacolo è dedicato a Rachmaninoff e come al solito è davvero divertente. Le prove sono iniziate ieri al Teatro Verdi di Firenze , dove saranno sul palcoscenico con il nuovo spettacolo “Rachmaninoff Will Survive” per l’ultimo di Carnevale (martedì grasso 13 febbraio). Ma prima sono previste quattro repliche in Toscana che iniziano giovedì prossimo 8 febbraio da Empoli.

Aleksey Igudesman suonerà un prezioso violino Santo Serafino del 1717 accanto al pianista Hyung-ki Joo e all’Orchestra della Toscana. In occasione dei centocinquant’anni dalla nascita celebrati nel 2023, il duo di musicisti omaggia Sergej Rachmaninov in modo sinfonico e totalmente rapsodico rendendo il suo epico “Concerto per pianoforte n. 2” ancora più epico. I loro arrangiamenti, vere e proprie piroette musicali fra Rachmaninov, Rimsky-Korsakov, Debussy, fino ai Bee Gees, daranno vita ad uno spettacolo che coinvolgerà gli strumentisti dell’ORT in stralunati sketch e farà sicuramente emozionare e divertire il pubblico. L’intento del duo è anche questa volta di unire la classicità alla cultura popolare.

GLI INTERPRETI

Il violinista Aleksey Igudesman ed il pianista Hyung-ki Joo si sono conosciuti da bambini nelle aule della Yehudi Menuhin School, in Gran Bretagna. Diventati presto ottimi amici, già da allora iniziano a comporre assieme. Compagni di avventure teatral-musicali, hanno in comune il sogno di rendere la musica classica accessibile a un pubblico sempre più vasto. Nel 2004 "A Little Nightmare Music", il loro personalissimo show con performance comico-classiche, riscuote in breve tempo ottime critiche e un grande successo di pubblico. Hanno deciso di proseguire su questa strada e da ormai vent’anni creano spettacoli memorabili, collaborando con alcune delle migliori orchestre del mondo ed esibendosi in importanti festival internazionali.