Cronaca

Ore 10,15 oggi: scossa di terremoto in Toscana

Epicentro vicino a Pisa. Centinaia di chiamate, evacuazioni in corso

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
04 Agosto 2026 10:32
Ore 10,15 oggi: scossa di terremoto in Toscana

Una scossa di terremoto abbastanza forte è stata chiaramente avvertita alle ore 10,15 in alcune zone della Toscana, in particolare Versilia e zona costiera fino al Livornese.

Molti bagnanti l'hanno avvertita.

Il terremoto, di magnitudo ML 4.3, è avvenuto a due riprese nella zona 7 km W Pisa (PI), alle ore 08:15:18 e alle 10:15:18 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.6925, 10.3263 ad una profondità di 8 km.

AGGIORNAMENTO ore 11

La Ragione Toscana informa: centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze 112 a seguito della forte scossa, con molte persone scese in strada. Al momento nessuna segnalazione di feriti.

In corso alcune evacuazioni nella zona a scopo precauzionale.

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