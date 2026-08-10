Ore 10,15 oggi: scossa di terremoto in Toscana

Una scossa di terremoto abbastanza forte è stata chiaramente avvertita alle ore 10,15 in alcune zone della Toscana, in particolare Versilia e zona costiera fino al Livornese.
Molti bagnanti l'hanno avvertita.
Il terremoto, di magnitudo ML 4.3, è avvenuto a due riprese nella zona 7 km W Pisa (PI), alle ore 08:15:18 e alle 10:15:18 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.6925, 10.3263 ad una profondità di 8 km.
AGGIORNAMENTO ore 11
La Ragione Toscana informa: centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze 112 a seguito della forte scossa, con molte persone scese in strada. Al momento nessuna segnalazione di feriti.
In corso alcune evacuazioni nella zona a scopo precauzionale.