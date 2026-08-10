Come cambiano le scuole di Firenze

Il Comune di Firenze ha avviato un piano per rendere più verdi, fresche e vivibili le scuole della città, trasformando i cortili asfaltati in spazi naturali. L’obiettivo è contrastare le ondate di calore e offrire ai bambini ambienti più sani dove giocare e imparare.

Finora sono stati rimossi più di 5.000 metri quadrati di asfalto dai giardini di 10 scuole: Mazzanti, Fanciulli, Gramsci, Pollicino, Petrarca, Gigante Gentile, Rodari, Don Minzoni e Don Milani. I lavori sono in corso anche alle scuole Gramsci e Martin Luther King e proseguiranno fino al 2027.

Al posto dell’asfalto sono state create superfici drenanti e aree verdi con la piantagione di oltre 70 alberi, arbusti, siepi e piante aromatiche. Sono stati installati 26 nuovi giochi in legno e materiali naturali e realizzati 64 orti scolastici.

Secondo la vicesindaca e assessora all’Ambiente Paola Galgani, restituire spazio alla natura significa ridurre il calore e gestire meglio le acque piovane.

Per l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese i cortili diventano vere e proprie aule all’aperto dove i ragazzi possono crescere a contatto con la natura e imparare la sostenibilità.In totale il Comune punta a depavimentare circa 10.000 metri quadrati tra scuole, giardini e parchi cittadini.