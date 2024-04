Ordine pubblico: licenza sospesa a un locale di Castelfiorentino

Dalla mezzanotte di oggi è scattata la sospensione della licenza per un esercizio commerciale di Castelfiorentino, disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma.

Il provvedimento, elaborato dalla Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze su proposta del Commissariato di P.S. Empoli, prevede una sospensione della durata di 15 giorni ed è stato adottato a seguito di quanto rilevato da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Toscana lo scorso giovedì.

Gli agenti, infatti, durante uno specifico servizio di controllo del territorio hanno accertato la presenza all’interno del locale anche di diversi avventori già noti alle forze di polizia.

Secondo quanto emerso, l’attività in questione sarebbe spesso frequentata anche da cittadini gravati da precedenti di polizia.

Negli ultimi mesi – tra settembre 2023 e marzo 2024 – il locale, infatti, è stato già oggetto di altri due analoghi provvedimenti di sospensione della licenza, della durata rispettivamente di 7 e 10 giorni.

Proprio sulla base dell’articolo 100 del TULPS, infatti, l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza può infatti sospendere la licenza ad un pubblico esercizio dove che sia ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose o che costituisca comunque un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica, il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.