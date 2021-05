Ordine dei Geologi della Toscana: si vota per il rinnovo del Consiglio

Firenze, 8 maggio 2021 – Sono in arrivo le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana per quadriennio 2021-2025. La prima votazione si terrà nei giorni del 21 e 22 maggio dalle ore 9.30 alle ore 17.30. La votazione sarà valida se voterà almeno il 50% degli aventi diritto.

In caso contrario si procederà a una seconda votazione in data 24, 25, 26 e 27 maggio sempre dalle ore 9.30 alle ore 17.30. In questo caso l’elezione sarà valida se avrà votato un quarto degli aventi diritto. Se non fosse raggiunto il quorum si terrà una terza votazione fissata per il28, 29 e 31 maggio e 1 e 3 giugno (dalle ore 9.30 alle ore 17.30). In terza votazione l’elezione sarà valida qualsiasi sia il numero dei votanti. I risultati saranno pubblicati sul sito dell’Ordine Regionale.

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana alla data del 6 maggio 2021 esclusi i sospesi: 1105 professionisti di cui 1.100 alla sezione A e 5 alla sezione B. La sede del seggio è presso l’Ordine dei Geologi della Toscana in via Vittorio Fossombroni, 11 a Firenze. Le votazioni si terranno però per via telematica. A tutti gli aventi diritto saranno inviati via Pec il link personale di accesso al seggio elettorale virtuale e il Pin personale per il voto. Sul sito web dell’Ordine Regionale è disponibile il manuale d’uso per il voto telematico.

Possono essere eletti esclusivamente coloro che avranno presentato per iscritto, entro e non oltre venerdì 14 maggio 2021, la propria candidatura al Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana che ne assicurerà idonea diffusione tramite l’immediata pubblicazione, in ordine cronologico di presentazione, sul sito istituzionale dell’Ordine Regionale e del Consiglio Nazionale. Sul sito istituzionale è disponibile un apposito facsimile di domanda.