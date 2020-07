Orbetello: incendio in località La Parrina

Sul posto 2 elicotteri regionali. I guardiani delle fiamme: attiva la Sala antincendi presso la Prociv della Metrocittà

Un incendio boschivo è divampato attorno alle 15.00 in località La Parrina, nel comune di Orbetello (Gr), davanti alla laguna. Sul posto, dove sta tirando il vento che non facilita le operazioni di spegnimento, stanno intervenendo due elicotteri del servizio regionale, squadre di operai forestali e del volontariato e squadre dei Vigili del Fuoco.

La sala operativa antincendi boschivi regionale ricorda che dal 1 luglio è vietato su tutto il territorio regionale l'abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno di aree attrezzate.

Nel territorio di Firenze nel 2019, colpiti circa 100 ettari

La Città Metropolitana di Firenze dal 1° luglio al 31 agosto, organizza ed ospita all'interno dei locali della Protezione Civile in via dell'Olmatello, 25 la sede del Centro operativo provinciale Antincendi boschivi, nell'ambito di un coordinamento che dalla Regione coinvolge diversi enti locali. Il personale chiamato ad operare all'interno della struttura è attinto dai dipendenti della Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che da volontari di associazioni Aib convenzionate con la Regione Toscana.

"Sono stati classificati i dati sull'attività del 2019- spiega Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile - che evidenziano la preziosa attività condotta dalla Protezione Civile Metropolitana in coordinamento con gli altri enti e i volontari. Ebbene lo scorso anno abbiamo lavorato per lo spegnimento di 74 incendi boschivi sul oltre 77 ettari di territorio".

20 gli incendi di questo tipo in Valdarno, 11 in Mugello, 16 nel Chianti, 6 nella Piana Fiorentina, 21 nell'Empolese. L'incendio più grosso si è verificato dal 24 al 31 marzo in località Bigattiera, nel comune di Fucecchio, con una superficie totale percorsa dalle fiamme di oltre 22 ettari. Altri tipi di incendio sono quelli classificati "di vegetazione", ben 92 nel 2019, per una superficie di 32,5 ettari.

Per incendi boschivi si identificano eventi che coinvolgono superfici boscate, il cui spegnimento è di competenza del sistema Aib regionale, un sistema multiagenzia a cui contribuiscono, nella lotta attiva, personale e dotazioni strumentali degli enti (fra cui la flotta regionale degli elicotteri AIB) e il volontariato dotato di specifica formazione Aib. Per incendi di vegetazione si identificano eventi che coinvolgono coltivi, ex-coltivi, sterpaglie, frutteti, oliveti ecc. le cui operazioni di spegnimento sono di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In base alla convenzione stipulata tra Regione Toscana e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, personale AIB e personale VVF può partecipare (se richiesto da chi ha la competenza sull'intervento) alle operazioni di spegnimento di entrambe le tipologie di incendi. Fanno parte del sistema anche i Carabinieri Forestali. Figura fondamentale nelle azioni di lotta attiva è il Direttore delle operazioni di spegnimento incendi boschivi (Do Aib), tecnico che sul posto dirige e coordina l'attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi. Il servizio Do Aib è organizzato principalmente in ambiti intercomunali, chiamati "zone Do competente". Nel territorio della Città Metropolitana di Firenze insistono tre zone Do che sono: Mugello, Montagna Fiorentina e Firenze-Empoli. In particolare la Metrocittà mette a disposizione sette suoi dipendenti per il servizio Do competente per la zona Firenze-Empoli. Le squadre Aib sono costituite sia da operai forestali degli enti competenti, che da volontari soci di associazioni convenzionate. La Città Metropolitana mette a disposizione due squadre di operai forestali dotate di pick-up allestiti con dotazione antincendio che garantiscono il servizio di pattugliamento giornaliero e la prontezza operativa nel periodo ad alta operatività per la zona Firenze-Empoli.