Open Day Neurologia San Jacopo: esauriti gli appuntamenti

Volpi: "Replicheremo a breve l’iniziativa"

Subito esauriti gli appuntamenti per l’Open Day organizzato dalla Neurologia al San Jacopo di Pistoia per il prossimo 30 giugno. Stamattina sono state una quarantina le prenotazioni presso l’Associazione Punto Unico e altri sessanta cittadini sono stati invece presi in carico perché presenti poco dopo l'apertura iscrizioni.

“Chi non è riuscito a prenotarsi oggi - ha rassicurato il Direttore della Neurologia, dottor Gino Volpi - sarà richiamato dal reparto e, a breve, programmeremo almeno altre due giornate sempre nell’ambito della prevenzione contro l’ictus ”.

Il giorno 28 giugno non saranno, quindi, presi nuovi appuntamenti. L’iniziativa, si ricorda, prevede uno screening completo per la prevenzione dell’ictus cerebrale, ed è stata organizzata dalla Neurologia e dalle Associazioni di Volontariato ALICE e Punto Unico.

Il 30 giugno per l’intera giornata (dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 19,30) ai cittadini prenotati sarà effettuato uno studio del rischio vascolare, la misurazione della pressione arteriosa, l’individuazione della fibrillazione atriale, l’ecocolordoppler carotideo e vertebrale e infine valutazione neurologica conclusiva.