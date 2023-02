OneBroker acquista AG Broker Rischi Speciali

SESTO FIORENTINO, febbraio ’23 - OneBroker Srl società di brokeraggio assicurativo di Firenze ha concluso l’operazione di acquisizione di AG Broker Rischi Speciali Srl, società di Pisa specializzata nella gestione delle coperture assicurative del ramo credito commerciale. Il Gruppo OneBroker entra così a far parte degli operatori nazionali di settore.

Affermata realtà italiana del comparto del brokeraggio assicurativo, OneBroker nasce nel 2008 a Firenze e dal 2015 si specializza anche nel ramo conciario, acquisendo due storici operatori di settore di Santa Croce sull’Arno. Con l’operazione odierna la società - che oggi conta oltre 30 addetti e un volume di premi intermediati che raggiunge i 35 milioni di euro - consolida la propria presenza sul territorio toscano dopo avere già avviato un processo di crescita anche nella regione Veneto con la società del gruppo OneBroker Veneto, con sede a Cittadella (PD). A seguito di questa acquisizione il gruppo OneBroker diventa - a livello nazionale - fra i pochissimi specializzati nell’assicurazione dei crediti commerciali.

“Con questa nuova operazione di crescita, la terza dalla nostra nascita, puntiamo a rafforzare la nostra presenza sul mercato – spiega Daniele Maggini, presidente di OneBroker -, offrendo ai clienti professionalità qualificate e sempre più specialistiche. La nostra sarà una sinergia di esperienze, finalizzata ad offrire alle nostre imprese-cliente servizi sempre più personalizzati. Per questo non escludiamo in futuro ulteriori operazioni, funzionali ad un nostro ulteriore sviluppo”.

“L’integrazione è la naturale conseguenza di oltre 10 anni di collaborazione, sono orgoglioso di entrare a far parte del Gruppo Onebroker che non solo darà continuità ad Ag Broker Rischi Speciali ma ne potrà supportare l'evoluzione del modello di business” aggiunge Ermanno Panicucci, fondatore di AG Broker Rischi Speciali che, con la propria struttura, rimarrà alla guida di AG Broker anche nel nuovo assetto Societario”.