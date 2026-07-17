Ondate di calore e tutela della salute: il piano straordinario

Le ondate di calore che stanno investendo il territorio toscano nel 2026 confermano una transizione ormai definitiva: il rischio termico non è più un’emergenza sporadica, ma una sfida strutturale che impone una riprogrammazione sistemica dei servizi pubblici e sociosanitari. Già a partire dal mese di giugno, le istituzioni regionali e il terzo settore hanno attivato protocolli preventivi per mitigare l’impatto delle temperature estreme. Questo approfondimento analizza la risposta della sanità pubblica e della logistica urbana, focalizzandosi sulla protezione dei lavoratori esposti e sulla continuità assistenziale per le fasce di popolazione più vulnerabili, dai pazienti oncologici ai soggetti fragili affetti da patologie croniche.

Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, l'Associazione Tumori Toscana ha risposto all'allerta climatica potenziando il servizio di assistenza domiciliare gratuita. Come sottolineato dal Dottor Giuseppe Spinelli, Presidente di ATT, il caldo non rappresenta solo un disagio ambientale, ma un fattore che esaspera la "fatigue", quella condizione di spossatezza cronica che colpisce fino al 96% dei malati oncologici.

Garantire la reperibilità medica e psicologica 24 ore su 24 permette di trasformare il domicilio in un presidio di sicurezza, contrastando non solo le complicanze cliniche ma anche il senso di solitudine e abbandono che il Dottor Spinelli identifica come critico durante il periodo delle vacanze estive.

I vantaggi del modello organizzativo di ATT includono:

Limitazione dei rischi ambientali: La riduzione degli spostamenti previene l'esposizione diretta alle temperature critiche e ai raggi solari.

La riduzione degli spostamenti previene l'esposizione diretta alle temperature critiche e ai raggi solari. Gestione della Fatigue: Interventi mirati per mitigare la stanchezza fisica e mentale aggravata dall'afa.

Interventi mirati per mitigare la stanchezza fisica e mentale aggravata dall'afa. Supporto alla rete dei caregiver: Alleggerimento del carico assistenziale per le famiglie, spesso isolate dalla riduzione delle reti sociali estive.

Alleggerimento del carico assistenziale per le famiglie, spesso isolate dalla riduzione delle reti sociali estive. Contrasto all'isolamento psicologico: Continuità del supporto morale per evitare che la vulnerabilità clinica si trasformi in emarginazione.

La tutela dei lavoratori del comparto pubblico e culturale è al centro di una serrata dialettica istituzionale. La capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, ha recentemente presentato un accesso agli atti indirizzato al Comune di Firenze e alla Fondazione MUS.E per fare luce sulla gestione del microclima in sedi iconiche come Palazzo Vecchio e i musei civici. I dati rilevati sono allarmanti: in diverse sedi museali e uffici dei Quartieri sono state registrate temperature superiori ai 30°C, configurando un rischio sanitario concreto per il personale.

In linea con le direttive del Ministero della Salute e dell'INAIL, le autorità sanitarie monitorano l'insorgenza di sintomi quali cefalea, crampi muscolari, vertigini e difficoltà respiratoria. Per contrastare tali rischi, le misure di prevenzione richieste includono:

Revisione dei Documenti di Valutazione dei Rischi con integrazione del monitoraggio costante delle temperature.

Potenziamento urgente delle dotazioni di raffrescamento e climatizzazione dei locali.

Rimodulazione delle turnazioni per il personale impiegato in attività in piedi o a contatto prolungato con il pubblico.

La gestione dell'igiene urbana durante la stagione estiva (15 giugno – 30 agosto) richiede un equilibrio tra continuità del servizio e salute degli operatori. Plures ha implementato un "Protocollo Caldo" che sposta l'asse operativo verso le ore notturne e serali, riducendo l'esposizione durante il picco solare. Tuttavia, l'efficacia di tale logistica dipende strettamente dalla cooperazione istituzionale: l'azienda ha infatti sollecitato i Comuni affinché emanino ordinanze coerenti atte a favorire le attività serali, supportate dalla disponibilità degli impianti di smaltimento in orario notturno.

Di seguito, la riorganizzazione dei servizi essenziali:

Servizio Misura Adottata Raccolta Porta a Porta Spostamento del turno pomeridiano in fascia serale/notturna. Spazzamento Manuale Riprogrammazione delle attività nelle fasce orarie a bassa irradiazione. Pulizia Mercati Impiego di più squadre, pause aggiuntive e supporto di personale ausiliario. Logistica Impianti Garanzia di operatività e ricezione rifiuti durante le ore notturne.

Il protocollo è integrato dalla distribuzione capillare di acqua, sali minerali e Dispositivi di Protezione Individuale specifici per lo stress termico.

Dal fronte medico, il Dottor Michele Galli, direttore della Medicina dello Sport, avverte che l'ipertermia può evolvere rapidamente in colpi di calore letali. La distinzione tra categorie è fondamentale: mentre gli atleti professionisti devono proseguire l'attività agonistica sotto stretto monitoraggio, per gli amatoriali la sospensione delle attività all'aperto è fortemente raccomandata in caso di allerta. La Guida Rapida alla Sicurezza per la popolazione prevede:

Finestra Oraria: Attività fisica limitata esclusivamente al mattino presto o alla tarda serata.

Attività fisica limitata esclusivamente al mattino presto o alla tarda serata. Protocollo di Idratazione: Assunzione costante di acqua e sali minerali, prevenendo lo stimolo della sete.

Assunzione costante di acqua e sali minerali, prevenendo lo stimolo della sete. Acclimatazione: Riduzione di intensità e durata degli sforzi nelle prime due settimane di caldo intenso.

Riduzione di intensità e durata degli sforzi nelle prime due settimane di caldo intenso. Ambienti: Preferenza assoluta per locali climatizzati rispetto allo sport outdoor.

Il Dottor Giovanni Nardone, direttore del Dipartimento della Prevenzione, ribadisce l'importanza dei percorsi di attività fisica supervisionata attraverso il Progetto Regionale delle Palestre della Salute, ideato per garantire ai cittadini con patologie croniche di esercitarsi in condizioni microclimatiche controllate.

La gestione delle ondate di calore del 2026 mette a nudo un paradosso logistico: diverse sedi dei Quartieri, identificate ufficialmente come "rifugi climatici" per la popolazione, soffrono esse stesse di temperature superiori ai 30°C a causa di sistemi di raffrescamento inadeguati. Affinché il settore pubblico possa realmente fungere da "buon esempio", è necessario che la sicurezza termica diventi una priorità assoluta dell'agenda politica regionale. Non si tratta più solo di distribuire acqua e consigli, ma di investire strutturalmente in ambienti sicuri, garantendo che ogni ufficio, museo o centro di accoglienza sia tecnicamente in grado di proteggere la salute di chi vi lavora e di chi vi cerca rifugio.