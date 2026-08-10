Emergenza caldo: il forno dei tesori nei musei di Firenze

Mentre la città è stretta nella morsa di un’ondata di calore da "bollino rosso" in questo luglio 2026, la distanza tra l'estetica rinascimentale e la cruda realtà del lavoro quotidiano si è fatta incolmabile. 80 lavoratori, dai curatori agli addetti all'accoglienza, hanno rotto il silenzio firmando un esposto senza precedenti. Non è solo una protesta sindacale, ma un grido d'aiuto che mette a nudo l'immobilismo della gestione della sicurezza e della conservazione, trasformando i luoghi della cultura in trappole termiche invivibili per chi li custodisce e per chi li visita.

Questa mobilitazione rappresenta un caso unico nella storia recente delle politiche culturali fiorentine. Il "paper trail" della protesta rivela una compattezza strutturale che abbatte le croniche barriere burocratiche degli appalti. 80 persone — tra cui nomi come Daniele Romagnoli del Comune, Serena Casini e Thierry Sainville della Cooperativa REAR, e Ilaria Locchi della Fondazione MUS.E — hanno firmato fianco a fianco, superando le divisioni tra dipendenti pubblici e soci lavoratori.

Il calore estremo ha agito da catalizzatore, dimostrando che il rischio fisico immediato non riconosce inquadramenti contrattuali. Davanti al collasso climatico, la frammentazione tra Comune, Fondazione e Cooperativa è svanita, lasciando spazio a una richiesta corale di dignità.

"Davanti al caldo di quelle sale non contano gli inquadramenti: conta la stessa salute da tutelare." dichiara Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune).

I dati tecnici del luglio 2026 non lasciano spazio a interpretazioni. Il bollettino del Ministero della Salute parla chiaro: temperature massime percepite fino a 39°C e un "disagio bioclimatico" che non concede tregua nemmeno di notte. Le stazioni dell’Orto Botanico e di Boboli registrano già alle 9:30 del mattino picchi di 33,5°C, partendo da minime notturne che non scendono sotto i 23°C.

È proprio questo il punto critico: gli edifici storici, masse termiche imponenti nate per resistere ai secoli, non riescono più a scaricare il calore accumulato durante le ore solari. Senza una ventilazione o climatizzazione adeguata, i musei si trasformano in forni a inerzia termica, dove l'aria resta stagnante e satura, creando condizioni di pericolo immediato per il personale e per la stabilità delle opere stesse.

Il perimetro del problema si estende ben oltre Palazzo Vecchio, toccando i siti nevralgici dei Musei Civici: dalla Cappella Brancacci al Forte del Belvedere, fino al complesso di Santa Maria Novella. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Sindaca ha ammesso l'impasse, dichiarando l'impossibilità strutturale di installare l'aria condizionata tradizionale a causa dei vincoli architettonici, proponendo come "rattoppo" l'uso di rinfrescatori d'aria.

Tuttavia, la narrazione istituzionale omette un dettaglio fondamentale: l'invivibilità non è un'esclusiva estiva. La lettera dei lavoratori denuncia infatti come le sale siano "inospitali" anche nei mesi invernali, per il freddo pungente. Questo paradosso evidenzia come la tutela dell'estetica sia stata sistematicamente anteposta al benessere biologico di chi vive il museo, ignorando che rinfrescatori temporanei non possono sostituire una pianificazione climatica seria concordata con la Soprintendenza.

La cronologia della vicenda svela un preoccupante immobilismo decisionale. Il problema non è figlio di una fatalità meteorologica improvvisa: segnalazioni precise erano già state protocollate a settembre 2025. A gennaio 2026, il Consiglio comunale aveva votato all’unanimità un atto che impegnava la Giunta a trovare soluzioni strutturali prima dell’estate.

Arrivare a metà luglio parlando di "soluzioni provvisorie" è la prova del fallimento della prevenzione. Come evidenziato dai consiglieri di opposizione, l’amministrazione ha sprecato mesi di tempo utile, ignorando un mandato politico chiaro e un’emergenza ampiamente annunciata.

Ma "siamo fuori tempo massimo" allerta Francesco Grazzini (Italia Viva).

L’aspetto più incisivo della protesta è il suo profilo legale. I firmatari non si rivolgono alla Sindaca solo come datrice di lavoro, ma la chiamano in causa nella sua veste di Autorità Sanitaria Locale. La denuncia mette in luce un pesante "vuoto normativo": se l’Ordinanza Regionale n. 2/2026 tutela (giustamente) gli operai dei cantieri all'aperto fermando i lavori nelle ore di punta, nulla dice per chi è "sepolto vivo" in una sala museale a 39 gradi senza ricircolo d'aria.

Il riferimento al D.Lgs 81/2008 sullo stress termico sposta il dibattito dal piano del decoro a quello della sicurezza sul lavoro. In assenza di misure preventive adeguate, la gestione museale rischia di scivolare nell'illegalità, ignorando l'obbligo di valutare i rischi ambientali che, in epoca di crisi climatica, non possono più essere considerati "eventi eccezionali".

L'emergenza di Palazzo Vecchio e degli altri musei civici è il sintomo di una politica culturale che ha smesso di guardare ai lavoratori. La provocazione lanciata da Palagi è brutale: se il Salone dei Cinquecento è considerato un luogo sicuro per i lavoratori, allora la Giunta e il Consiglio comunale abbiano il coraggio di tenervi le proprie sedute pomeridiane, per vivere sulla propria pelle l’effetto di questa "trappola termica". Proteggere l'arte è un dovere, ma non può diventare il pretesto per sacrificare la salute di chi quella bellezza la rende accessibile ogni giorno.