Caldo intenso e siccità, aumenta il rischio di incendi

Le temperature elevate, la prolungata assenza di piogge e la vegetazione particolarmente secca aumentano il rischio di incendi boschivi e di vegetazione.

L’assessora alla protezione civile Laura Sparavigna invita quindi i cittadini alla massima attenzione, soprattutto nei parchi, nelle aree verdi e nelle zone collinari: “È fondamentale evitare qualsiasi comportamento che possa innescare un incendio: non accendere fuochi, non abbandonare mozziconi di sigaretta, non utilizzare strumenti che possano produrre scintille vicino alla vegetazione e rispettare rigorosamente i divieti di abbruciamento".

In caso di incendio boschivo o di interfaccia, cioè quando le fiamme possono minacciare abitazioni, infrastrutture o persone, il Piano comunale di protezione civile prevede tre fasi operative: attenzione, preallarme e allarme. In base all’evoluzione dell’evento vengono attivati il raccordo con le strutture regionali antincendi boschivi e i vigili del fuoco, il presidio della sala operativa comunale e, quando necessario, la Polizia municipale, il volontariato e le misure di assistenza e informazione alla popolazione.

"Il caldo intenso e la siccità - ha aggiunto - rendono il territorio più vulnerabile e possono trasformare una semplice imprudenza in un’emergenza. Per questo chiediamo a tutti la massima responsabilità: evitare comportamenti pericolosi e segnalare subito la presenza di fumo o fiamme può fare la differenza. La prevenzione è il primo strumento per proteggere le persone, l’ambiente e il lavoro dei soccorritori”.

Chiunque avvisti un principio di incendio deve allontanarsi dalla zona senza intralciare le operazioni di soccorso e contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, indicando con precisione il luogo interessato.

Intanto, prosegue e si intensifica l'ondata di calore a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi, lunedì 13 luglio, domani e mercoledì 15 luglio, con temperature massime percepite rispettivamente di 38, 37 e 39 gradi.Il caldo è già molto intenso dalle prime ore della mattina. Alle 9.30 (ora solare) la stazione dell'Orto Botanico registrava 33,5 gradi, mentre alla stessa ora si rilevavano 31,8 gradi al Giardino di Boboli e, alle 9.35, 31,6 gradi alla stazione Firenze Università.

Le temperature minime della notte sono rimaste elevate, comprese tra 22,5 e 23,4 gradi.Le elaborazioni meteorologiche confermano una fase di caldo intenso sulla Toscana e in particolare sulle zone interne e di pianura. Firenze resta pienamente coinvolta dall'ondata, con temperature molto elevate anche nelle ore notturne e un disagio bioclimatico accentuato. La protezione civile del Comune di Firenze invita i cittadini, in particolare anziani, bambini e persone fragili, a limitare l'esposizione al caldo nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente, evitare attività fisica intensa all'aperto e prestare particolare attenzione alle persone che vivono sole.Il decalogo del Ministero della Salute con i dieci consigli utili per proteggersi dal caldo è disponibile qui: Dieci consigli utili per proteggersi dal caldo.