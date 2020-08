On line il singolo della giovane cantautrice toscana Greta Ciurlante

Negli store digitali e in Radio, per Carioca Records e distribuito da Artist First

Greta Ciurlante, in arte Greta Mirall è una cantautrice toscana. Sin da giovanissima inizia a collaborare con musicisti della scena jazz e soul come cantante e autrice. Collabora con i Q proj (Vince Bramanti, Andrea Cozzani e Dario Carli) nell’album "New Breeze" che vede anche la collaborazione del portoricano Efrain Toro (percussionista di numerosi artisti fra cui Stan Getz, George Benson, Kiss e molti altri). Collabora con la big band White Orcs per cui Greta scrive e interpreta alcuni brani, grazie ai quali ha il piacere di duettare con Tony Momrelle della storica band acid-jazz Incognito. Greta viene scelta da Massimiliano Pani, figlio di Mina, come voce portante di uno spettacolo sulla storia della musica italiana. Nella scena jazz collabora con Piero Frassi, Gabriele Evangelista e Bernardo Guerra per il progetto “Mirall Circles”, album uscito a maggio 2018. Nel 2019 esce il suo primo singolo in italiano “Un chicco di caffè”.

Il primo singolo su Carioca Records nel 2020 è "Il Primo Della Lista", un brano pop di ispirazione cantautorale di stampo “anni ‘90”. E' un brano accattivante che strizza l’occhio a sonorità moderne, con contaminazioni italianissime nel testo, cantabile e scherzoso, condito da riferimenti a personaggi come Giacomo Leopardi, Tony Renis e il rapper Ghali. Mirall vola leggera ma consapevole sugli intricati rapporti dove la superficialità sembra quasi d’obbligo e si diverte a prendersi in giro con eleganza, buttando all’aria tutti gli stantii stereotipi femminili.

Greta Mirall - Un Chicco Di Caffè (Official Video)