​Oltre l'espresso: nuovo menù al Caffè Paszkowski

Fotografie di Alessandro Rella

Nel cuore nobile di Firenze, dove i marmi di Piazza della Repubblica riverberano i passi di un secolo di cultura, si consuma ogni mattina un rito antico: il risveglio sensoriale dei fiorentini attraverso il primo, densissimo espresso. Eppure, varcare la soglia del Caffè Paszkowski non significa semplicemente entrare in un locale pubblico, bensì accedere a un salotto letterario vibrante, un tempio della socialità che dal 1903 osserva il mondo cambiare restando fedele alla propria anima. Questo monumento di eleganza senza tempo non è una reliquia del passato, ma un’icona di modernità che ha saputo svelare il segreto dell'eterna giovinezza. Nelle righe che seguono, esploreremo i motivi per cui questo luogo leggendario continua a dettare i ritmi del gusto contemporaneo.

L’ultima frontiera dell’innovazione firmata Paszkowski è una drink list che trascende la mixology per farsi narrazione. Non si tratta di semplici miscele, ma di "ritratti liquidi" dedicati alle icone che hanno reso celebre questo palcoscenico fiorentino. Ogni ricetta è una traduzione sensoriale della personalità dell’ospite: la complessità enigmatica di un Malkovich o il calore magnetico di un McConaughey vengono distillati in ingredienti ricercati.

“Da Cristian De Sica a Sandra Milo, da John Malkovich a Matthew McConaughey – spiega Luca Manni, direttore del Caffè Concerto – ogni ospite illustre trova una ricetta che gli assomiglia realizzata dal gruppo creativo dei nostri giovani bartender.”

Fotografie di Alessandro Rella

In questa sinergia, il prestigio storico non funge da limite, ma da propulsore per le nuove leve, che interpretano il carisma di Sandra Milo o la raffinata ironia di De Sica attraverso accostamenti cromatici e gustativi inaspettati, rendendo ogni sorso un incontro ravvicinato con il mito.

La vocazione alla sperimentazione che oggi ammiriamo nei cocktail è figlia di una genealogia ambiziosa. Nato nel 1903 come birreria, il locale ha vissuto una metamorfosi cruciale trasformandosi in "Caffè Concerto", divenendo il baricentro magnetico per gli intellettuali e gli artisti che hanno segnato il Novecento. Oggi, il Paszkowski onora questa poliedricità offrendo quattro volti distinti, uniti da un unico fil rouge di eccellenza:

Caffetteria: dove l'aroma del chicco tostato celebra il rito del mattino.

dove l'aroma del chicco tostato celebra il rito del mattino. Ristorante: un palcoscenico per i grandi classici della cucina italiana, reinterpretati con piglio moderno.

un palcoscenico per i grandi classici della cucina italiana, reinterpretati con piglio moderno. Cocktail Bar: laboratorio di avanguardia e officina di nuove tendenze.

laboratorio di avanguardia e officina di nuove tendenze. Live Music: l'anima pulsante che trasforma lo spazio in un teatro dei sensi.

Questo costante equilibrio tra la memoria della birreria d'origine e l'attuale poliedricità permette al locale di essere un custode attivo della storia fiorentina.

L’esperienza al Paszkowski è un organismo vivo che muta con il volgere del sole. Non è solo la clientela a cambiare, ma l’essenza stessa dello spazio: l’atmosfera e l’illuminazione del locale sono modulate per assecondare i diversi momenti della giornata, creando una scenografia in continua evoluzione. Se il mattino è dominato dalla luce tersa e dalla quiete aristocratica di una colazione d'altri tempi, l'imbrunire segna il ritorno del "Caffè Concerto". La musica dal vivo infonde nuova energia agli arredi storici, trasformando l’eleganza statica in un’esperienza notturna vibrante, dove il ritmo del jazz o del pianoforte si fonde con il tintinnio dei cristalli.

La sfida alle convenzioni si sposta infine sulla tavola, dove l’estro dello Chef dialoga costantemente con la contemporaneità. La ricerca non si limita alla perfezione della materia prima, ma punta a stupire attraverso "assaggi arditi" che rompono gli schemi della degustazione classica.

Il punto di rottura con la tradizione più rassicurante avviene ogni giorno alle ore 18:00: l'inizio della degustazione della nuova drink list con un percorso di food pairing studiato sartorialmente. È un invito esplicito a esplorare oltre il gusto codificato, un viaggio verso l'inatteso dove la sapidità di un piatto e le note di un cocktail d'autore creano un terzo sapore, prima inesistente. Qui, l’innovazione sfida la consuetudine, portando l’ospite a vivere il cibo come un’estensione della mixology.

Il Caffè Paszkowski è un luogo dove il peso della storia si fa leggero, trasformandosi in un abbraccio costante verso il futuro. È un approdo sicuro dove la nobiltà del passato non viene imbalsamata, ma riscritta ogni giorno attraverso l'audacia di un sorso o l'armonia di una nota.