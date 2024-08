Olimpiadi: la toscana Jasmine Paolini vince la medaglia d'oro

PARIGI (FRANCIA) - Medaglia d'oro per la tennista toscana Jasmine Paolini alle Olimpiadi di Parigi: in coppia con Sara Errani, ha vinto il doppio femminile battendo Andreeva e Shnaider per 2 set a 1 (2-6, 6-1, 10-7 al super tie break che ha deciso la sfida).

Una soddisfazione immensa per tutto il movimento tennistico italiano, e un motivo di orgoglio particolare per la Garfagnana di cui Jasmine Paolini è originaria.

La tennista toscana ricorderà a lungo questo 2024, dove ha vinto il torneo 1000 di Dubai, ha raggiunto la finale del Roland Garros e di Wimbledon e ha vinto le Olimpiadi.

Un anno che ha segnato la svolta nella carriera dell'atleta che ha saputo conquistare il mondo con la sua simpatia, il suo sorriso e la sua sportività.

Straordinaria anche l'impresa di un altro tennista toscano, Lorenzo Musetti che ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolare maschile. Ieri la vittoria su Aliassime, oggi la premiazione sul podio con Alcaraz e Djokovic che ha vinto il primo oro olimpico della carriera.

Sicuramente Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti riceveranno presto riconoscimenti importanti dalla Regione Toscana.