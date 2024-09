Ok regionale al progetto definitivo della linea Libertà–Rovezzano

Anche la Regione Toscana si è espressa con parere favorevole al progetto definitivo per l’ampliamento della Linea 3 che collegherà piazza della Libertà a Rovezzano. E’ stata infatti appena approvata dalla giunta la delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture alla mobilità Stefano Baccelli con cui si dà il via libera, per quanto di competenza della Regione, al progetto della linea 3.2.2.

“La diramazione della Linea 3 verso Rovezzano, rappresenta un ulteriore passaggio importante – ha detto il presidente Eugenio Giani – verso la realizzazione sempre più completa del sistema tranviario dell’area metropolitana nel suo complesso. Mettiamo quindi un altro tassello – ha aggiunto Giani- sostenendo l’impulso propulsivo del Comune di Firenze verso un cambio di passo nel sistema della mobilità e della qualità della vita dei cittadini."

Baccelli entra nel merito della delibera “Abbiamo valutato positivamente il progetto sotto i profili che ci competono - ha spiegato - inserendo, dopo avere partecipato alle Conferenze dei servizi che si sono concluse, le indicazioni e le prescrizioni che andranno al Comune di Firenze per l’approvazione definitiva”.

Con il via libera della Regione alla progettazione definitiva di questa tratta fino a Rovezzano, si consolida sempre di più il sistema delle tranvie. Oltre alle tratte in fase di realizzazione, quelle in via di progettazione (Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino), ora c’è una progettazione definitiva in più, quella di Rovezzano.

Stanno invece iniziando concretamente gli studi per il collegamento con Prato e l’ampliamento della linea di Careggi fino al Meyer.

Proseguono intanto le asfaltature preliminari in vista dell’arrivo dei cantieri della linea tramviaria 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. Ai lavori in orario notturno in corso in via La Farina, si aggiungono gli interventi in via Aretina e via del Gignoro.

Per quanto riguarda via Aretina, l’asfaltatura è stata articolata in fasi successive. Da stasera, in orario 21-5, sarà interessato la porzione da via del Gignoro a via della Loggetta con restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati e divieti di sosta a tratti. Prevista anche l’asfaltatura della rotatoria tra via Aretina, via del Gignoro e via della Casaccia sempre con restringimenti, sensi unici alternati e divieti di sosta in orario 1.30-5.

Stessi provvedimenti previsti per il primo interventi in via della Loggetta e per il secondo in via del Gignoro e via della Casaccia. Questa tranche di lavori si concluderà il 25 settembre. Dal 23 al 26 settembre dalle 21 alle 5 sarà effettuata anche l’asfaltatura di via del Gignoro (da via Aretina a via Calasso). L’intervento interesserà una corsia per volta e dal punto di vista della circolazione sarà istituito un senso unico verso via Aretina oltre a divieti di sosta.