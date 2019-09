Odontoiatria e autismo: un percorso innovativo

Sabato 21 settembe a Pisa il convegno dal titolo "My Dentist - Il mio sorriso non è indifferente" a seguito di un progetto nato nel 2016

Sabato 21 settembre 2019 presso il Polo Piagge dell’Università di Pisa è in programma un convegno del titolo “My Dentist – Il mio sorriso non è Indifferente” incentrato sul un percorso innovativo per facilitare l’approccio alla cura e prevenzione odontoiatrica nei pazienti con autismo attraverso l’uso della tecnologia.

Chi ha un figlio autistico sa bene cosa significhi cercare un odontoiatra formato per accogliere pazienti ‘non collaborativi’, ecco perché l’odontoiatra deve trovare un approccio giusto per creare una situazione piacevole con il paziente, ed in questo la tecnologia può essere di grande aiuto.

Sarà l’occasione per fare il punto su un progetto sperimentale sulle cure dentarie nei piccoli pazienti affetti da autismo, che sta dando importanti risultati. Far accettare la figura del dentista ai bambini con spettro dell’autismo non è infatti per niente scontato, così come poter intraprendere percorsi di prevenzione per mantenere la salute del cavo orale come se fosse un gioco.

A Pisa tutto ciò è stato possibile grazie appunto al progetto, nato nel 2016 dall’incontro di odontoiatri con esperti informatici che ha portato alla definizione di un protocollo specifico basato sull’utilizzo di una grande quantità di materiale multimediale e allo sviluppo della Web application “My Dentist” che supporta gli odontoiatri nella gestione di un percorso personalizzato per ciascun paziente che potrà accedere da casa a giochi, immagini e video delle sedute per familiarizzare con le procedure e facilitare l’apprendimento delle necessarie abilità.

Il progetto nasce da un accordo di collaborazione fra Autismo Pisa APS (Pisa – Valdera -Valdicecina), il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR e la Clinica Odontoiatrica dell’Aoup.

Si tratta di un progetto unico nel suo genere in cui i risultati della ricerca universitaria non sono rimasti nel ristretto ambito accademico ma attraverso una collaborazione stretta con le associazioni del territorio e i servizi sono stati trasferiti nella vita reale dando vita a un servizio che attualmente segue più di 130 pazienti (3-22 anni) presso l’Ambulatorio di Odontoiatria Pediatrica dell’AOUP in un progetto di prevenzione e cura condiviso con la ASL Nord Ovest. E’ stato un percorso molto faticoso nel quale i ricercatori si sono impegnati al massimo per superare tutte le barriere nella famosa terza missione delle Università che ancora nel nostro paese non è incentivata e valorizzata appieno.

I risultati ottenuti sono davvero straordinari e verranno mostrati in anteprima nel corso del convegno.

Questo risultato importante è iniziato con la tesi congiunta di Mariasole Bondioli (Informatica Umanistica) e Francesca Pardossi (Odontoiatria) che hanno poi continuato a collaborare sotto la direzione della professoressa Maria Rita Giuca (Unità operativa di Odontostomatologia e chirurgia del cavo orale, diretta dal professor Mario Gabriele), che si occupa da anni di Odontoiatria pediatrica negli ambulatori dell’Ospedale Santa Chiara, della Prof.ssa Susanna Pelagatti del Dipartimento di Informatica di UNIPI, e la partecipazione dell'IIT-CNR (dott.sse Maria Claudia e Marina Buzzi, Ing. Caterina Senette). Inoltre, stanno collaborando al progetto il Dr. Narzisi (IRCCS Stella Maris), le Logopediste Benedetta Vagelli e Valentina Semucci della ASL-NO, l'informatico Fabio Uscidda, la Psicologa Martina Pinzino e la Dr. Lucia Billeci di IFC-CNR.

Il congresso vuole offrire la possibilità di conoscere al meglio tutte le strategie di approccio più funzionali al paziente con spettro dell’autismo, l’uso delle nuove tecnologie e la web application MyDentist che vuole essere uno strumento sia per i professionisti del settore sia per i genitori, che possono accompagnare i loro figli ad affrontare un percorso odontoiatrico personalizzato e facilitato.

L’evento avrà inizio alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti; la chiusura dei lavori è prevista per le 17.

Per partecipare è richiesta la registrazione all'indirizzo mydentistpisa@gmail.com ed è accreditato (6 crediti Ecm per primi 100 iscritti).