Obbligo delle mascherine: attenzione a quali si indossano

Alla vigilia dell'entrata in vigore dell'ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 della Regione Toscana che impone ai cittadini l'obbligo di indossare la mascherina su tutto il territorio regionale, riceviamo e volentieri pubblichiamo dal Prof. Guglielmo Bonaccorsi -Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Firenze- e dai medici in formazione specialistica Giuseppe Albora, Massimiliano Biamonte, Duccio Giorgetti, Andrea Moscadelli

Sentiamo il dovere di esprimere approvazione e condivisione di questa strategia di politica sanitaria messa in atto dalla Giunta Regionale. uest'intervento di sanità pubblica risulterà senz'altro molto utile per il contenimento della diffusione del Sars-Coronavirus-2 e rappresenta un ottimo strumento anche in prospettiva della fase successiva di controllo della pandemia. In tal senso la Regione Toscana ha sviluppato un'azione che, ci auguriamo, dovrà essere pilota in Italia.

Vorremmo, a questo proposito, cogliere l'occasione per ricordare ai soggetti che indossano in luogo pubblico una mascherina ffp2 o ffp3 N95 dotata di valvola che questa protegge coloro che la indossano, ma non gli altri soggetti. Questi tipi di mascherine infatti prevedono un filtraggio in entrata, ma non in uscita, come risulta dal bollettino tecnico Revisione 4 di marzo 2020 della 3M e come riferito da ECDC in un recente Technical report dell'8 aprile.

Viceversa, le mascherine distribuite dalla Regione svolgono un'azione di barriera in uscita, ma non garantiscono una totale filtrazione in entrata per il Sars-Coronavirus-2. Da questo si evince che i soggetti con mascherine filtranti con valvola proteggono sé stessi da un eventuale contagio ma, qualora essi siano infetti e contagiosi, potrebbero trasmettere il virus ai soggetti con cui entrano in contatto e che possiedano la mascherina fornita dalla Regione. Si comprende come questa condizione potrebbe ridurre l'efficacia della strategia messa in atto dalla Giunta Regionale.

Teoricamente le mascherine ffp2/ffp3/N95 con valvola sarebbero riservate ai soggetti fortemente a rischio (operatori sanitari, soggetti con particolari patologie etc), ma, allo stesso tempo, notiamo che tanti altri cittadini, non appartenenti ai suddetti gruppi, continuano ad indossare tali DPI in luoghi pubblici. A questo proposito vorremmo suggerire a coloro che vorranno portare una mascherina con valvola (diversa quindi da quella fornita dalla Regione) di apporre sopra di essa una mascherina chirurgica/tnt/ffp1, ovvero come quelle distribuite dalla Regione, in modo che i flussi espiratori emessi attraverso la valvola vengano schermati e le eventuali goccioline di saliva bloccate.