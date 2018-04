Obbadi VS Torres per il Campionato dell'Unione Europea

​La cintura dei pesi Mosca si disputerà al “PalaMattioli” di Firenze il 12 Maggio

Mohammed “Maravilla” Obbadi affronterà lo spagnolo delle Canarie, Aramis Torres - 7 vittorie e un pareggio - per il titolo dell’Unione Europea dei pesi Mosca. Il match si terrà al “PalaMattioli” di Firenze il 12 Maggio. La kermesse è organizzata dalla Boxe Loreni in collaborazione con l'Accademia Pugilistica Fiorentina e la Boxe Valisieve, il programma della serata prevede un sottoclou composto dai miglior pugili toscani.

Per Obbadi - 15 vittorie ed una sconfitta - il match con Torres rappresenta l'occasione per riprendersi la cintura già conquistata nel Novembre 2016, vittoria ai punti su Olteanu - già campione europeo e challenger mondiale. Davanti al suo pubblico Moha avrà nuovamente la possibilità di mettere in mostra il suo pugilato spettacolare ed in caso di vittoria, scalare le classifiche internazionali e porsi all'attenzione dell'elite mondiale dei pesi Mosca.

Il peso Mosca, dopo il KO alla prima ripresa inferto a Edisherahvili lo scorso 16 Marzo a Milano, è già a lavoro con il Maestro Boncinelli in vista del match del 12 Maggio.

Il sotto clou della serata, sarà animato dalla presenza del super medio Dragan Lepei, del superpiuma Angelo Ardito, del medio Rafaello Sheshi e del superleggero Oruam Romero. Per quest'ultimo, pugile allenato dal Maestro Antonio Carta, si tratta del debutto nel professionismo. Tutti gli atleti amministrati del promoter Loreni sono elementi di temperamento, disposti a vincere e a garantire spettacolo per dare impulso alle proprie carriere.

Media partner della manifestazione il giornale on line Nove da Firenze.

PalaMattioli: via Benedetto Dei n. 56 Firenze, inizio manifestazione ore 20

Biglietti: 20 euro tribuna, 30 bordo ring, 40 bordo ring prime 3 file, per info e prenotazioni Leonardo 387769949.

Comunicato stampa Boxe Loreni, Accademia Pugilistica Fiorentina, Boxe Valdisieve