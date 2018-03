Obbadi VS Torres in programma a Firenze il 12 Maggio

Il Titolo dell’Unione Europea dei pesi Mosca si terrà nella nostra città

Il match: Mohammed “Maravilla” Obbadi affronterà lo spagnolo Aramis Torres - 7 vittorie e un pareggio - per il titolo dell’Unione Europea dei pesi Mosca. Il match si terrà a Firenze il 12 Maggio. Ancora da definire l’impianto che ospiterà l'incontro, ed il sottoclou - di certo non mancano i pugili da inserire nel cartellone -, quello che è sicuro che la nostra città vedrà ancora una grande serata di pugilato.

Occasione da non perdere: Per Obbadi - 15 vittorie ed una sconfitta - il match con Torres rappresenta l'occasione per riprendersi la cintura già conquistata nel Novembre 2016 e così scalare le posizioni nelle classifiche internazionali; il peso Mosca, dopo il KO inferto a Edisherahvili lo scorso 16 Marzo a Milano, è già a lavoro con il Maestro Boncinelli in vista del match.