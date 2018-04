Obbadi VS Torres: conferenza stampa di presentazione in Palazzo Vecchio

Giovedì 12 Aprile ore 12.30 i protagonisti della serata si ritrovano presso la sala Macconi

La conferenza stampa per il match Obbadi VS Torres valevole per la vacante cintura dell’Unione Europea cat. pesi Mosca si terrà presso la sala Macconi di Palazzo Vecchio. Per il Comune di Firenze, ente patrocinante dell'evento, parteciperà l'assessore allo sport Andrea Vannucci, saranno presenti i pugili impegnati nell’evento, il promoter Mario Loreni ed i vertici della Federazione Pugilato e quelli delle società organizzatrici.

Firenze rinnova la tradizione del Grande Pugilato e con Fabio Turchi impegnato in America il 2 Giugno, tocca all’altro nostro alfiere, Mohammed Obbadi ripercorrere le orme - iniziando dall’Europa - di Leonard Bundu e degli altri pugili che hanno portato il nome di Firenze nel mondo.

Al di là del valore della cintura in palio, che Obbadi ha già conquistato al termine di un intenso match sostenuto contro Olteanu nel Novembre del 2016, la sfida con Torres appare come un titolo vero, un match fra due contendenti decisi a scalare i vertici della categoria dei pesi Mosca.

In termini di numeri, ricordiamo che il nostro pugile ha un record di 15 vittorie ed una sconfitta, mentre Torres, che è al suo primo match fuori dalla Spagna, vanta 7 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Sempre prendendo spunto dalle notizie del sito Boxerec, Moha dovrebbe avere il vantaggio dell’altezza, per quanto riguarda l’età, entrambi sono giovani: Torres è del 1995, mentre Obbadi è del 1993

La kermesse, organizzata dalla Boxe Loreni in collaborazione con l’Accademia Pugilistica Fiorentina e la Boxe Valdisieve, vedrà anche la presenza di un sotto clou importante ed agguerrito, in quanto i pugili impegnati sono fighter inclini alla battaglia fisica in possesso di mani pesanti. Di seguito gli atleti che precederanno il match clou: Dragan Lepei, Angelo Ardito, Rafaello Sheshi e Oruam Romero. Per quest'ultimo, pugile allenato dal Maestro Antonio Carta, si tratta del debutto nel professionismo. carriere.

Media partner della manifestazione il giornale on line Nove da Firenze.

Il match si terrà presso l’impianto PalaMattioli, via Benedetto Dei n. 56 Firenze, inizio manifestazione ore 20.

Biglietti: 20 euro tribuna, 30 bordo ring, 40 bordo ring prime 3 file, per info e prenotazioni Accademia Pugilistica Fiorentina - Viale Malta n. 8 - Leonardo 387769949.