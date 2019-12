Obbadi VS Mendoza, il 12 Dicembre a Barcellona

foto: Alessandro Zani

In Spagna l’ultimo test per lo sfidante al titolo al titolo d’Europa

Moha Obbadi affronterà Daniel Mendoza al Palau Olimpic Vall D'Hebron di Barcellona. Evento organizzato dalla Matchroom Spain/DAZN in collaborazione con Opi Since 82 della famiglia Cherchi. Il nicaraguense ha un record composto da 15 match - 11 vittorie e 4 sconfitte, di lui ci dice qualcosa in più Leonard Bundu: "Tipico avversario sud americano a cui piace la battaglia, capace però anche di boxare, lavora spesso al corpo, ma anche in linea. In definitiva è un buon pugile e per noi sarà un ottimo test, dove dovremmo stare concentrati ed avere le redini del match".

Per l’allievo di Bundu - sfidante ufficiale al titolo continentale - quello con Mendoza sarà l’ultimo test in vista dell’incontro per il titolo europeo, contro il campione gallese Jay Harris. Per questo match i termini per l’accordo sono in scadenza il 9 Gennaio 2020.

La serata di Barcellona prevede un main event con due match titolati entrambi valevoli per il titolo continentale. Per la categoria dei pesi super leggeri il pugile di casa Sandor Martin, se la vedrà contro l'inglese Joe Hughes; per la categoria dei pesi welter la sfida sarà tra il russo David Avanesyan e l’altro atleta di casa Jose Del Rio .