Nuovo spartitraffico al Galluzzo, ormai ha preso forma: le foto

A buon punto i lavori tra via Senese e via Volterrana

FOTOGRAFIE. Sono a buon punto i lavori tra via Senese e via Volterrana al Galluzzo: il nuovo spartitraffico ormai ha preso forma anche se l'opera è da concludere.

La parte finale, quella "a punta" è di un colore più chiaro rispetto al grosso dello spartitraffico e le due sezioni sono divise da quello che dovrebbe diventare un passaggio pedonale.

In paese c'è una certa curiosità anche perché in quel punto non pochi automobilisti sono soliti fare la "curva stretta" e girare a sinistra provenendo dalla piazza: sarà più difficile d'ora in avanti?

La risposta quando i lavori saranno completati.