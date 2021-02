Galluzzo, curiosità per il nuovo spartitraffico

FOTOGRAFIE. Operai al lavoro da alcuni giorni tra via Senese e via Volterrana

Stamani i lavori sono iniziati presto, prima delle 8, al nuovo spartitraffico che sta vedendo la luce al Galluzzo tra via Senese e via Volterrana, nel cuore del paese. Gli operai procedono velocemente e la conclusione dei lavori non sembra lontana.

Il punto è nevralgico, chiunque passi dal Galluzzo lo conosce bene e c'è curiosità di vedere come sarà l'opera una volta conclusa. Pare che all'interno non ci saranno piante né decorazioni particolari. Vedremo.

Intanto sono spariti i grossi "new jersey" che da alcuni anni caratterizzavano questa importante confluenza di strade.