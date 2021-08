Nuove suite a Rosewood Castiglion del Bosco

19 suite private di nuova concezione. Da oggi, gli ospiti potranno scegliere tra 53 alloggi, di cui 42 suite ultra-lusso e 11 ville private uniche nel loro genere.

Inoltre, per la prima volta, l'intera struttura rimarrà aperta per una stagione estesa, consentendo dunque ai viaggiatori di poter soggiornare anche durante l'autunno e il periodo natalizio.

Una tenuta unica e iconica, fondata da Massimo e Chiara Ferragamo, Rosewood Castiglion del Bosco incarna la filosofia A Sense of Place® di Rosewood, dove le caratteristiche locali della destinazione sono fonte di ispirazione della ricca offerta di servizi. L’ampliamento punta ad offrire esperienze ancor più indimenticabili, pur mantenendo l'ambiente intimo e l'elevato standard di servizio che da sempre contraddistinguono Rosewood Castiglion del Bosco.

Nuove Suite extra lusso

Le 19 suite sono tutte situate all'interno di un nuovo complesso della tenuta che vanta vedute mozzafiato sul Parco Naturale della Val d'Orcia, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e su Montalcino, hanno accesso a una piscina a sfioro semi-olimpionica riscaldata e si contraddistinguono per interni dal design personalizzato, ispirato all’incantevole paesaggio naturale che incornicia il resort.

La nuova struttura va ad aggiungersi al Borgo adiacente, lo storico villaggio toscano che ospita i due ristoranti della proprietà, The Spa e altro ancora.

L’offerta si arricchisce poi di una nuova categoria di suite introdotta da Rosewood Castiglion del Bosco, la Garden Suite. Ciascuna suite dispone di uno spazio esterno privato con ingressi dedicati e una zona relax completa di chaise longue, dove gli ospiti possono godere del panorama mozzafiato della Val d’Orcia.

“Questa operazione arriva in un momento molto entusiasmante che vede un continuo arrivo di ospiti, dall’Italia ma anche dall’estero, per un soggiorno nella nostra splendida tenuta toscana”, ha affermato Davide Bertilaccio, Regional Vice President e Managing Director di Rosewood Castiglion del Bosco. “Attraverso ogni aspetto del design della proprietà, puntiamo a fornire un’esperienza quanto più personalizzata e autentica sempre nel rispetto della filosofia A Sense of Place® che da sempre ci guida.”

Interior Design Autentico

Lo stile originale di Rosewood Castiglion del Bosco è stato pienamente rispettato. Il design della nuova collezione di suite riflette infatti lo stile ineguagliabile della tenuta, in cui il lusso discreto si unisce a un tocco di genuina eleganza toscana. Teresa Burgisser, da sempre interior designer del resort, ha lavorato a stretto contatto con la co-fondatrice Chiara Ferragamo per garantire la perfetta integrazione dei nuovi spazi e delle ristrutturazioni.

“La ricca ma sobria bellezza ed eleganza del resort prende vita attraverso la cura dei dettagli, anche quelli più nascosti”, ha affermato Teresa Burgisser. “La diversificazione degli ambienti per cui ogni suite è diversa dall'altra, il perfetto equilibrio tra tecnologia e artigianalità, contemporaneo e antico, danno vita al gusto eclettico e inimitabile che da sempre contraddistingue Rosewood Castiglion del Bosco. Tutto è realizzato con materiali solidi, confortevoli e pregiati che sopravvivono al passare del tempo: questo è il vero segreto del fascino senza tempo di Castiglion del Bosco.

”Burgisser ha lavorato con artigiani, artisti e designer locali per creare mobili e tessuti su misura in linea con la visione del design del resort, creando un mix di sfumature, trame e materiali tutti ispirati al luogo. Le nuove suite presentano opere d'arte e mobili antichi, tutti selezionati con cura dall'interior designer e dalla co-fondatrice Chiara Ferragamo, tra cui dipinti ad olio e stampe del 1700 e 1800 raffiguranti scene del paesaggio circostante e della vita di campagna.

Per rendere ancor più completa l'esperienza della suite, ciascuna dispone poi di un imponente minibar in pelle, con una serie di scomparti, cassetti e ripiani per riporre vari tipi di bicchieri, set di tazze, piattini, e tutto il necessario per la preparazione di cocktail, oltre a bottiglie di ottimi vini, macchina del caffè e snack di vario genere. In vero stile toscano, in tutte sono presenti i tradizionali elementi in terracotta, mentre gli ingressi sono in pietra di Borgogna. I bagni delle suite sono rivestiti in noce e travertino color crema della zona di Rapolano Terme, paese a circa un'ora dalla tenuta, e presentano mosaici in ceramica che riprendono disegni e geometrie diversi.

Ogni bagno è completo di doppiolavabo, vasca separata e doccia con getto a pioggia. Alcune delle suite di categoria superiore sono dotate di doccia a vapore per un'esperienza quanto mai rilassante.

La Ristrutturazione dell’Osteria La Canonica

Meta culinaria d'eccellenza dove assaporare il fascino delle trattorie toscane ma con un tocco di eleganza e modernità, Osteria La Canonica è il ristorante rustico ma raffinato di Rosewood Castiglion del Bosco, guidato dall'Executive Chef Mattero Temperini. È il luogo ideale per scoprire la cucina locale più autentica. Nel cuore del borgo, dove un tempo c'era la casa del parroco (da cui il nome), si affaccia sul panorama mozzafiato delle colline di Montalcino, punteggiate da vigneti, uliveti e boschi.

Per la riapertura del 2021, l'Osteria si rinnova: la superficie della cucina, che comprende l’originale forno a legna della Canonica, è stata ampliata e lo spazio esterno della piazzetta, avvolto dall’atmosfera tipica di un elegante villaggio di altri tempi, allestito con tavoli per pranzi e cene all’aperto.