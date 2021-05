Riapre Rosewood Castiglion del Bosco

Maggio 2021 - Il fascino e il mistero di una tenuta di 2.000 ettari immersa nei bucolici paesaggi della Val d’Orcia in Toscana, patrimonio dell’UNESCO, fanno di Rosewood Castiglion del Bosco un luogo incantato e di grande attrazione. Un posto suggestivo e raffinato dove concedersi indimenticabili momenti in compagnia della propria famiglia e degli amici più cari in una cornice di rara bellezza, autenticità ed eleganza.

In omaggio ad un’Italia tutta da riscoprire nei suoi borghi più nascosti e antichi, dove la natura si fonde con la cultura e le tradizioni, Rosewood Castiglion del Bosco riapre il 2 giugno, data simbolica per il nostro Paese,

Dopo più di un anno di limitazioni, la riapertura rappresenta un invito a godere appieno la natura, i suoi ritmi rallentati e a riavvicinarci alle cose semplici e a una convivialità genuina, circondati dal fascino di una campagna intima e idilliaca dove si respira un’aria d’altri tempi.

A volte cambiare le abitudini personali e quotidiane, rallentare i propri ritmi e volgere lo sguardo altrove può portare a piacevoli e inaspettate scoperte. Il resort si trova infatti all’interno di una delle più antiche e meglio conservate tenute in Italia, circondato da un ricco patrimonio culturale ed enogastronomico.

Oltre alle 42 suite, di cui 19 verranno inaugurate quest’estate, il resort propone 11 ville di lusso, uniche nel loro genere e finemente restaurate. Eleganti dimore ricavate da residenze toscane del XVII e XVIII secolo, capaci di coniugare comfort ed eleganza anche grazie all'inconfondibile lavoro ed esperienza di artigiani e restauratori locali che hanno saputo preservarne la storia e l’identità, sotto la direzione dell’interior designer Teresa Bürgisser e di Chiara Ferragamo.

Le proposte sono ricche e variegate, capaci di andare incontro alle esigenze e ai desideri di ciascun ospite.

Per la clientela italiana Rosewood Castiglion del Bosco ha pensato a qualcosa di speciale: un’esperienza breve ma autentica, “Toccata e fuga in Toscana”, che prevede un soggiorno esclusivo di minimo 2 notti valido dal 2 giugno 2021 al 31 luglio 2021 e comprende:

soggiorno in Junior Suite

colazione giornaliera per due presso l’Osteria La Canonica

1 cena per due (vini esclusi), per l'intero soggiorno, presso l’Osteria La Canonica

1 wine tour classico per due presso la cantina.

Le tariffe partono da € 750 a notte (IVA esclusa) per un soggiorno minimo di 2 notti.

Gli ospiti alla ricerca invece di un soggiorno all’insegna del benessere psicofisico possono scegliere dal 2 giugno al 28 agosto 2021 il programma "Journey to Resilience" che, in linea con l’approccio olistico al benessere del Gruppo Rosewood, propone una serie di iniziative per riconnettersi con sé stessi e con la natura. Tanti i servizi offerti, dal Forest Bathing ai trattamenti spa olistici fino allo yoga, alla naturopatia e ai corsi di cucina con prodotti di stagione.

Il programma “Journey to Resilience" di Rosewood Castiglion del Bosco comprende:

2 Massaggi Aromaterapia Toscana

2 trattamenti viso Santa Maria Novella

Bagno toscano curativo in Camera

2 Experienze Terapia a base di erbe

1 lezione di Yoga Lesson per 2

1 Meditazione nella Natura per 2

2 Bagni Sonori

2 Sessioni con Personal Training

2 Consulenze con naturopata

2 esperienze di Forest Bathing

1 Visita dell’orto e lezione di cucina seguita da un pranzo per 2

Colazione e amenities dedicate

Trasporto all’interno della proprietà.

Le tariffe partono da € 6.000 per Suite, per un soggiorno di 2 persone per 3 notti.