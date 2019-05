Si realizza il progetto del Comune di Firenze

Nuova struttura per la sede dei Verdi che diventa spazio polifunzionale, utilizzabile dall’associazione del Calcio storico fiorentino per fini didattici, sociali e di promozione durante tutto l’anno. Un nuovo fabbricato realizzato al posto della ex bocciofila, di fronte al campo di allenamento fino a collegarsi all’edificio della palestra esistente. Il primo lotto degli interventi è stato inaugurato oggi dal sindaco e dall’assessore alle Tradizioni popolari.

Il progetto è improntato al contenimento dei consumi energetici, del rumore interno ed esterno, ed è realizzato nel rispetto delle normative antisismiche e di garanzia di elevata fruibilità e totale agibilità. Sono stati completati gli interventi relativi al primo lotto d’intervento, per poi procedere alla realizzazione della sala polivalente e alla sistemazione delle aree esterne con la realizzazione di una ‘piazza’. Il costo complessivo dell’investimento è di 395 mila euro di cui 150 mila cofinanziati dalla Regione Toscana.